Türkiye Gazetesi
Italiano görüştü, Beşiktaş teklifini yaptı: Vlahovic transferinde son durum
Dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Mohamed Salah ile prensip anlaşmasına varılmasının ardından forvet bölgesine de takviye yapacak olan Beşiktaş'ta Sırp yıldız Dusan Vlahovic konusunda bekleyiş var. Hem de iki taraflı!
Özetle DinleItaliano görüştü, Beşiktaş teklifini yaptı: Vlahov...
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Siyah-beyazlılar, Juventus'tan ayrılan Dusan Vlahovic'e teklif yaptı.
- Teknik direktör Vicenzo Italiano, eski öğrencisiyle görüştü ancak Vlahovic diğer tekliflere göre karar verecek.
- Beşiktaş'ın Vlahovic transferinde istekli ve kararlı olması süreci olumlu etkiliyor.
- Vlahovic, geçtiğimiz sezon 23 maçta 10 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.
- Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalan Vlahovic'in güncel piyasa değeri 35 milyon euro.
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Siyah-beyazlılar, Juventus'tan ayrılan Dusan Vlahovic'e teklifini yaptı, şimdi beklemede. 26 yaşındaki Sırp forvet de Barcelona başta olmak üzere Avrupa'nın üst düzey takımlarından taliplerini bekliyor.
ITALIANO DA GÖRÜŞTÜ
Teknik direktör Vincenzo Italiano, eski öğrencisiyle bir görüşme gerçekleştirse de; deneyimli forvet, diğer tekliflere göre karar verecek. Ancak Beşiktaş'ın çok istekli ve kararlı olması transfer sürecindeki avantajı.
BEŞ AY SAKATLIK ENGELİ
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Dusan Vlahovic, geçtiğimiz sezon 23 maçta Juventus forması giydi. Sakatlığı sebebiyle yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalan Sırp futbolcu, sahada kaldığı 1162 dakikada 10 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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