Dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu Mohamed Salah ile prensip anlaşmasına varılmasının ardından forvet bölgesine de takviye yapacak olan Beşiktaş'ta Sırp yıldız Dusan Vlahovic konusunda bekleyiş var. Hem de iki taraflı!

Siyah-beyazlılar, Juventus'tan ayrılan Dusan Vlahovic'e teklifini yaptı, şimdi beklemede. 26 yaşındaki Sırp forvet de Barcelona başta olmak üzere Avrupa'nın üst düzey takımlarından taliplerini bekliyor.

ITALIANO DA GÖRÜŞTÜ

Teknik direktör Vincenzo Italiano, eski öğrencisiyle bir görüşme gerçekleştirse de; deneyimli forvet, diğer tekliflere göre karar verecek. Ancak Beşiktaş'ın çok istekli ve kararlı olması transfer sürecindeki avantajı.

Dusan Vlahovic, Juventus öncesi Partizan ve Fiorentina formaları giydi.

BEŞ AY SAKATLIK ENGELİ

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Dusan Vlahovic, geçtiğimiz sezon 23 maçta Juventus forması giydi. Sakatlığı sebebiyle yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalan Sırp futbolcu, sahada kaldığı 1162 dakikada 10 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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