Hafızalara kazınan korkunç okul saldırıları sonrasında TBMM’de kurulan komisyon, İstanbul’daki okulları mercek altına aldı. AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, düzenlenen 2 toplantıda okul güvenliği, dijital riskler ve koruyucu politikaların ele alındığını belirterek, bir rapor hazırlanacağını, uygulanabilir çözüm önerilerinin Meclis'e sunulacağını söyledi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırıları sonrasında TBMM bünyesinde ’Okullarda Meydana Gelen Şiddet ve Akran Zorbalığı ile Okul Saldırılarının Nedenlerinin Araştırılması Komisyonu’ kurulmuştu.

İstanbul’daki okullar TBMM radarında! Komisyon olayları tek tek inceliyor, çözüm önerileri Meclis’e sunulacak

Komisyon üyeleri, İstanbul Valisi Davut Gül’ün ev sahipliğinde İstanbul’da iki gün değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi. Toplantılarda 2 Mart 2026 tarihinde Çekmeköy’de, o günkü adıyla Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen saldırı tüm yönleriyle ele alındı.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, çocukların karşı karşıya bulunduğu risklerin yalnızca okul ortamıyla sınırlı olmadığını belirterek, çalışmaların bütüncül bir yaklaşımla yürütüldüğünü ifade etti.

İstanbul’daki okullar TBMM radarında! Komisyon olayları tek tek inceliyor, çözüm önerileri Meclis’e sunulacak

“TEK BİR AÇIDAN YAKLAŞMIYORUZ”

Beyazıt, "Çocuklarımızın güvenliğini değerlendirirken konuya tek bir açıdan yaklaşmıyoruz. Ailenin, okulun, sosyal çevrenin, toplumun ve dijital dünyanın çocuklarımız üzerindeki etkisini birlikte ele alıyor; çözüm önerilerimizi de bu bütüncül yaklaşım doğrultusunda oluşturuyoruz" diye konuştu.

İstanbul’daki okullar TBMM radarında! Komisyon olayları tek tek inceliyor, çözüm önerileri Meclis’e sunulacak

OLAYLAR YERİNDE İNCELENDİ

Komisyonun bugüne kadar yürüttüğü çalışmalara da değinen Beyazıt, akademisyenler, psikologlar, sosyologlar, siber güvenlik uzmanları, eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden kapsamlı sunumlar dinlediklerini, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da gerçekleştirilen saha çalışmalarıyla olayları yerinde inceleyerek aileler, eğitimciler ve ilgili kurumlarla bir araya geldiklerini söyledi.

İstanbul’daki okullar TBMM radarında! Komisyon olayları tek tek inceliyor, çözüm önerileri Meclis’e sunulacak

MECLİS'E RAPOR SUNULACAK

Beyazıt, hazırlanacak Komisyon raporunun okul güvenliğinin güçlendirilmesi, çocukların dijital ortamda korunması, siber zorbalıkla mücadele, dijital bağımlılığın önlenmesi ve ilgili kurumlar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik uygulanabilir politika önerileriyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacağını belirtti.

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