Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Patronları hâlâ onlarla irtibat halinde. Biz bunların belgelerini ortaya koyduk ve sorular sorduk. Fakat muhataplarımızdan tatmin edici bir cevap alamadık.

Şu soruları bir de onlara siz sorar mısınız?

¥ FETÖ ile mücadele ettiğini söyleyen Sözcü, 15 Temmuz’da sozcu.com.tr adresinizde “Asker yönetime el koydu” haberini neden yayınladı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kim arıyordu ki kalkışmadan saatler önce “Sözcü buldu” diye haber yaptılar?

¥ Masak raporlarındaki şaibeli paralarla ilgili neden bir açıklamada bulunmadılar?

¥ FETÖ ile irtibatlı olduğu için haklarında dava açılmışken başkalarını nasıl FETÖ’cü olmakla suçlayabiliyorlar?

¥ Gazetenin patronu suçsuz olduğunu iddia ediyorsa neden kaçak olarak yurtdışında bulunuyor? Türkiye’ye neden dönemiyor?

¥ Gazeteniz geçmişte Bank Asya’ya destek açıklamasında bulunan Akif Hamzaçebi’den İFK konusunda aleyhte açıklama isteyerek FETÖ’ye “Bize sahip çıkın” mesajı mı veriyor?

¥ Sözcü geçmişte FETÖ’cü olmakla itham ettiği TMSF eski başkanı Ahmet Ertürk’ün yeni bir şey söylememesine rağmen eski konuşmasına neden hangi gerekçeyle sarıldı?

¥ Eski bakan Ali Coşkun, Sözcü’nün İFK ile ilgili konuşmaları diye yayınladığı haberde kendisine atfedilen sözlerin doğru olmadığını söyledi. Ali Coşkun’un sözlerini kim kaleme aldı sorar mısınız?

¥ Bilirkişiye inceletildiği ve sahte olduğu söylenen belgelerin orijinal olduğunu, PC’den bakan her kullanıcının farkedebileceğini “g” harfinin “q” gibi görünmesinin Instagram’dan kaynaklandığını, Facebook yazışmalarındaki tarih olayının da yazışma üzerinden geçen süre ile ilgili olduğunu hatırlattık. Sözde bilirkişi raporunu gazetenizin mi hazırlayıp hazırlamadığını sorar mısınız?

¥ Sözcü’nün İFK mudisi olarak gösterdiği isimlerden bazılarının Alman oyuncu ve ABD’li siyasetçi olduğunu ortaya çıkardık. Bu skandalı gazeteciliğin ahlak ve etiğine nasıl sığdırdıklarını sorar mısınız?

¥ Sözcü’nün yalanladığı belgelerdeki yazışmalarda FETÖ’cülerin destek için makale yazacağı bilgisi vardı. Belge yalansa o makale nasıl yayınlandı sorar mısınız?

¥ Sözcü’nün gölge patronu Ertuğrul Akbay’ın kayyum gelecek korkusuyla neyi var neyi yok yurt dışına kaçırdığı iddia ediliyor. Akbay’ın neden bu kadar korktuğunu sorar mısınız?

¥ FETÖ liderinin İhlas’a valizle para getirdiği yalanını ortaya atan müfteri Sabahattin Önkibar’ın yukarıdaki herzeleri hakkında da gazetenizin bir şeyler yazmasını ister misiniz?

¥ Bir Sözcü muhabiri Nurettin Veren’in FETÖ ile ilgili konuşmalarını toplayıp kitap yaptı. Aynı Nurettin Veren İFK’yı FETÖ’nün batırdığını defalarca söylemesine rağmen yine o muhabirinize İFK’nın batması ile ilgili yalan yanlış haberler yazdırmak bir çelişki değil mi? Kendilerine sorar mısınız?