Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

Bölücü terör örgütü PKK’ya yardım ettiği için İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan belediyelerde terörün izleri silindi.

PKK’ya, hendeklerin kazılmasında, insan kaynağı sağlanmasında, kurs adı altında terör propagandası yapılmasında, terör örgütü üyelerinin istihdam edilmesinde, karayollarına patlayıcı yerleştirilmesinde, bomba araçlarının sağlanmasında lojistik destek veren HDP’li belediyelere atanan kayyumların yaptığı hizmetler şehirlere yeni bir görünüm kazandırdı. İçişleri Bakanlığı tarafından terörist örgütü finans sağladığı gerekçesiyle kayyum atanan Tunceli, Diyarbakır, Siirt, Van, Bitlis, Ağrı ve Batman belediyelerinde yapılan hizmetlere ilişkin rakamlar ortaya çıktı. Bu kapsamda bugüne kadar belediyelere ait toplamda 3 milyar TL borç ödendi. Bu sayede terör örgütü PKK’ya giden kaynaklar, vatandaşlara hizmet olarak geri döndü.

TERÖRÜN İZLERİ SİLİNDİ

Bakanlık tarafından görevlendirilen isimler, belediyelerin kaynaklarını vatandaş için harcayarak bugüne kadar toplamda 7,5 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdi. Belediyelerin kaynakları örgüt mensupları ve silahlar için değil, gençlerin yararlanması için kültür, spor ve sanat gibi sosyal tesis merkezlerine ya da şehirlerin altyapı çalışmaları için kullanıldı. Böylelikle belediyelerden terör örgütü PKK’nın izleri silindi.

İKİ BİN 644 PARK YAPILDI

Söz konusu belediyelerde kadınlar için toplamda 161 adet merkez açıldı. Bu merkezlerden ise bugüne kadar yaklaşık 240 bin kişi yararlandı. Ayrıca gençlerin yararlanması için 442 tane gençlik kültür spor merkezi açıldı. Çocuklar için ise 2 bin 644 adet oyun parkı ve alanı yapıldı. Bunun yanı sıra şehirlerin daha modern bir hâle getirilmesi için çalışmalar yürütüldü. 9 bin 66 km sıcak asfalt yapımı ve 18 bin km de yol çalışması gerçekleştirildi.