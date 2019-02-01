Barış Manço'nun 'Benden Öte Benden Ziyade' şarkısının sözleriyle paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
''Bir ben var ki benim içimde benden öte benden ziyade... Müzik dünyamızın duayen ve efsane ismi, 7'de 77'ye herkesin gönlünde çok farklı ve özel bir yere sahip olan Barış Manço'yu vefatının 20. yıl dönümüde saygıyla ve rahmetle anıyoruz.''
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Manço paylaşımı
01.02.2019 - 15:52 | Son Güncelleme: 01.02.2019 - 15:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün vefatının 20. yılı olan usta sanatçı Barış Manço ilgili tweet attı.
Barış Manço'nun 'Benden Öte Benden Ziyade' şarkısının sözleriyle paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Barış Manço,
601722 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/601722.aspx
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