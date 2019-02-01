Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barış Manço'nun 'Benden Öte Benden Ziyade' şarkısının sözleriyle paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



''Bir ben var ki benim içimde benden öte benden ziyade... Müzik dünyamızın duayen ve efsane ismi, 7'de 77'ye herkesin gönlünde çok farklı ve özel bir yere sahip olan Barış Manço'yu vefatının 20. yıl dönümüde saygıyla ve rahmetle anıyoruz.''