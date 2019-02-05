İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde gelinin kayınvalidesini bıçaklayarak ölümüne yol açması ile sonuçlanan olayın tapu tartışmasından kaynaklandığı öne sürüldü. İddiaya göre olayın zanlısı 43 yaşındaki Keriman Aracı ile 68 yaşındaki kayınvalidesi Ferizan Aracı, tarla tapusunun torunun üzerine yapılması gerekçesiyle tartıştı. Tartışma sonrası 8 bıçak darbesi ile Ferizan Aracı hayatını kaybettiği öne sürülürken gelin Keriman Aracı gözaltına alındı. Keriman Aracı'nın jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Gelin, tartıştığı kayınvalidesini 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü
05.02.2019 - 08:53 | Son Güncelleme: 05.02.2019 - 08:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde gelin, tartıştığı kayınvalidesini 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Gelin Keriman Aracı gözaltına alındı.
Etiketler : gelin,kaynana,
602466 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/602466.aspx
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