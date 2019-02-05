Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde gelinin kayınvalidesini bıçaklayarak ölümüne yol açması ile sonuçlanan olayın tapu tartışmasından kaynaklandığı öne sürüldü. İddiaya göre olayın zanlısı 43 yaşındaki Keriman Aracı ile 68 yaşındaki kayınvalidesi Ferizan Aracı, tarla tapusunun torunun üzerine yapılması gerekçesiyle tartıştı. Tartışma sonrası 8 bıçak darbesi ile Ferizan Aracı hayatını kaybettiği öne sürülürken gelin Keriman Aracı gözaltına alındı. Keriman Aracı'nın jandarmadaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.