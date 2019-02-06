Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ'nün kaset kumpasıyla CHP'nin başına getirdiği Kemal Kılıçdaroğlu hâlâ Pensilvanya'ya diyet ödüyor... 17/25 Aralık yargı darbesinde FETÖ montajına sarılan, 15 Temmuz'da meçhul bir şekilde FETÖ'cülerin arasından sıyrılıp kaçan Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yine FETÖ'cüleri sahiplendi. CHP lideri, terör örgütü ile iş birliği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi ile ortaya konulan, FETÖ sanığı Sözcü gazetesine de Meclis kürsüsünden açık destek verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü'nün tek hedefi İhlas Holding'i karalamak olan iftiralarla dolu haberlerini 'gazetecilik başarısı' diye yutturmaya çalıştı. Anamuhalefetin lideri, bu ülkenin yerli ve millî kuruluşu İhlas Holding'e ise dil uzatmaya kalktı.

Sözcü, firari FETÖ'cülerin sosyal medya mesajları ile internetteki makalelerini kullanıp İhlas'a saldırmaya çalışmıştı. Ancak, biz bunların baştan sona uydurma olduğunu delilleriyle ortaya koyup oyunu bozunca zor duruma düşen Ertuğrul Akbay ile tetikçilerinin imdadına bu defa CHP koşmuştu. Milletvekillerinin ardından Genel Başkanları da alenen bu kervana katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun, Sözcü'nün gölge patronu Ertuğrul Akbay'ın firari FETÖ'cülerle yazışmalarını deşifre ettiğimiz haberleri ve belgeleri görmek işine gelmedi. CHP lideri, bu tavrıyla FETÖ'cüleri ne kadar sevdiğini bir kez daha ispatlamış oldu.

FETÖ'YE SEVDASI BİTMİYOR

Kılıçdaroğlu 2015 yılında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen FETÖ’nün finans ayağı Bank Asya’ya sahip çıkmıştı. Bank Asya’nın TMSF’ye devrine tepki gösteren CHP'nin Genel Başkanı, "Hiç kimsenin Türkiye'de can ve mal güvenliği yok. Herkesin bunu bilmesi lazım. Bank Asya bunların tipik bir örneğidir” demişti.

KAMPANYA BAŞLATMIŞLARDI

O dönemde Bank Asya’ya CHP desteği sadece Genel Başkan düzeyinde sınırlı kalmamış, birçok vekil de Bank Asya için adeta kampanya başlatmış, para yatırma yarışına girmişti. Aralarında Akif Hamzaçebi, Mahmut Tanal, Haluk Koç, Bülent Tezcan, Levent Gök, Selin Sayek Böke, Faik Öztrak, Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Bekaroğlu, Elif Doğan Türkmen, Atilla Kart, Faruk Loğoğlu, Umut Oran, Ensar Öğüt ve Bülent Kuşoğlu’nun da bulunduğu onlarca vekilin Bank Asya’yı savunan demeçleri basında yer almıştı.

YAYIN ORGANLARINA DESTEK

FETÖ'cüleri savunmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyen CHP, geçmişte örgüte ait birçok kurumu sahiplenmişti. CHP'nin özellikle örgütün propagandasını yaptığı televizyon ve gazetelerine düzenlenen operasyonlara karşı çıkması büyük tepki çekmişti. FETÖ'ye bağlı Bugün TV'nin kapatılmasının ardından kanala skandal bir ziyaret gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülerle dayanışma içine girmişti. Kılıçdaroğlu aynı zamanda bir başka televizyon programında elebaşı Gülen'in örgüt üyelerini etkilemek için yazdığı kitaplara da sahip çıkmıştı. Partinin önde gelen isimleri, FETÖ için âdeta seferber olmuştu. Dönemin CHP milletvekili Oktay Ekşi, Zaman gazetesinde polis tarafından arama yapılması üzerine örgütün medya imamı Ekrem Dumanlı'yı ziyaret etmişti.

ZAMAN GAZETESİ TALİMATI

O dönem CHP milletvekili olan Barış Yarkadaş, FETÖ'nün bir diğer yayın organı olan Bugün gazetesinin kapatılmasına karşı da destek ziyaretinde bulunmuştu. CHP'li Şafak Pavey de Bugün TV eski Genel Yayın Yönetmeni firari FETÖ'cü Tarık Toros ile birlikte yayın yapmıştı. Yine CHP'li vekiller; Sezgin Tanrıkulu, Şafak Pavey, Barış Yarkadaş ve Eren Erdem, Bugün ve Zaman için düzenlenen sokak eylemlerine destek vermişti. Kılıçdaroğlu ayrıca dönemin milletvekilleri Eren Erdem ve Enis Berberoğlu’na zaman gazetesine destek ziyaretinde bulunmaları için talimat vermişti.

BANK ASYA’YA PARA YATIRANLAR GARİBANMIŞ!

Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün yayın organı Zaman’a sahip çıkmıştı. CHP lideri, örgüte desteğini hâlâ sürdürüyor. Gülen’in talimatıyla FETÖ’nün kasası Bank Asya’ya para yatıranları gariban diye tanımladı. Kamudan ihraçları eleştirdi. Darbeden mahkûm olanlara destek verdi. “Onların hesabını sormak zorundayız” diye konuştu.

İFTİRACI SÖZCÜ’YÜ BİR DE TEBRİK ETTİ

CHP lideri, bir süredir kurumumuza yönelik yalan, yanlış ve iftira dolu yayınlar yapan Sözcü gazetesine “Güzel bir gazetecilik yapıyor” diyerek arka çıktı. Kılıçdaroğlu, Sözcü’nün Alman film yıldızını, Amerikalı belediye meclis üyesini İFK mudisi gibi göstermeye çalışmasını unuttu. CHP lideri, Sözcü’nün gölge patronunun FETÖ’cülerle yazışmasını ortaya çıkardığımız haberleri görmezden geldi.

EN HARARETLİ FETÖ TETİKÇİSİ

Sözcü, İhlas Holding'e çamur atmak için firari FETÖ'cüleri ve tetikçi yazarlarını kullandı. Ancak yalanlarını her defasında belgeli olarak yüzlerine vurduk. FETÖ sanığı oğlu firari olan ve Fransız vatandaşlığına geçen Ertuğrul Akbay'ın darbecilerle ittifakını deşifre ettik. 15 Temmuz gecesi ve daha iki ay öncesine kadar hainlerle iş birliği yaptığı ortaya çıkınca köşeye sıkışan Akbay'ın imdadına CHP'liler koştu. Sözcü'nün yalanlarına ortaklık eden milletvekillerinin başında CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi geliyor. Bank Asya'ya el konulmasın diye canını dişine takan, CHP'li arkadaşlarıyla maaşını örgütün kasasına yatıran Hamzaçebi, iş İhlas'ı hedef almaya gelince Sözcü'nün tetikçiliğine soyundu. Fakat Hamzaçebi, karanlık geçmişini çabuk unutmuşa benziyordu. Akif Hamzaçebi, Bank Asya'ya el konulduğunda "Böyle bir şey olmaz. Hiçbir hukuki gerekçesi yok" sözleriyle FETÖ'yü cansiparane savunmuştu. CHP Genel Sekreteri, FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV’de şov yaparak örgüte destek vermişti.

FETÖ İLE AYNI DİLİ KONUŞUYORLAR

∂ FETÖ ‘darbenin bir numarası Erdoğan’ diyordu, Kılıçdaroğlu da aynısını söylüyor.

∂ FETÖ ‘15 Temmuz kontrollü darbedir’ diyordu, Kılıçdaroğlu da aynısını söylüyor.

∂ FETÖ ‘TIR’lar silah götürüyordu’ diyordu, Kılıçdaroğlu da aynısını söylüyor.

∂ FETÖ ‘Uluslararası mahkemelerde yargılanacaklar’ diyordu, Kılıçdaroğlu da aynısını söylüyor.

∂ FETÖ ‘Yurtdışına kaçacaklar, gelip yargılanacaklar’ diyordu, Kılıçdaroğlu da aynısını söylüyordu.

∂ FETÖ ‘Türkiye güvenlik açısından riskli ülke’ diyordu, Kılıçdaroğlu da aynısını söylüyor.