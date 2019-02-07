Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalan haberi yayın politikası hâline getiren Sözcü, CHP’li Akif Hamzaçebi’nin TBMM’de İFK hakkında verdiği önergeye ‘hayır’ oyu veren AK Partili vekiller eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Metin Gündoğdu’yu ‘evet’ oyu vermiş gibi gösterdi. Sözcü’nün yalan haberine vekillerden jet hızında yalanlama geldi. Gazetemize konuşan Recep Akdağ Sözcü’nün haberinin asılsız olduğunu vurgulayarak “Ben de grubumla birlikte hareket ettim ve ‘hayır’ oyu kullandım. Bu iyi niyetli bir şey değil. ‘Evet’ diyenler ile ‘hayır’ diyenler arasında hızla geçiş olduğu için o esnaya denk gelmiş olabilir” dedi. Metin Gündoğdu da “O anda ne gördüler bilmiyorum. Önergeye ‘evet’ demedim, öyle bir şey olur mu? Sözcü bunu nereden uyduruyor. Tamamen yalan haber” diye konuştu.

Sözcü’nün bir diğer yalanı da AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’la ilgiliydi. İstanbul Havalimanı için imara açılan arazide kendisinin de hissesinin olduğu iddialarına cevap veren Kurtulmuş “Söz konusu yer; merhum babamın yaklaşık 50 yıl önce kardeşlerim ve benim adıma Selametköy üzerinden aldığı, akıbetini ve yerini bilmediğimiz küçük bir kooperatif hissesidir. Meselenin aslı bu iken şahsımı “kupon” arsayı kapatan biriymiş gibi gösteren bu yayının basın ahlakını ve siyasi etiği ayaklar altına aldığı açıktır” dedi.