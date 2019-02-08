Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta halka hitap ediyor.

İşte konuşmasından satır başları;

"Sivas, seni tüm ilçelerin, tüm vatandaşlarınla gönülden selamlıyorum. Sivas yiğido söyleminden de anlaşılacağı üzere zalime, tarumara boyun eğmeyen bir şehirdir. Milli mücadelemize Gazi mücadelemize Gazi Mustafa Kemal'le birlikte başkentlik yapmıştır. Bu yolda can vermiş nice şehidimizi de bu vesileyle rahmetle yad ediyorum.

PATATES SOĞAN SPEKÜLASYONU...

Tanzim satışları belediyelerin eliyle kurarız ve en ucuz fiyata bu ürünleri getiririz.

Nice saldırılarda bulundular. Şimdi de kalkmışlar yok patatesti, yok soğandı... Biz bunu düzeltiriz. Tanzim satışları belediyelerin eliyle kurarız ve en ucuz fiyata bu ürünleri getiririz. İstanbul'da görece geldiğimde fırıncılar bunu yapmıştı. Şehrin belli bölgelerine 3 tane ekmek fabrikası kurduk ve fiyatları da bir anda düşürdük.

"MUHSİN KARDEŞİMİ İSTİSMAR ETTİRMEYİN"

Birileri çıkıyor Muhsin kardeşimi istismar etmek suretiyle sivas'ta belediyeyi alma gayreine giriyor. Şu ana kadar Sivas'a verilmemiş hizmetleri veren bir AK Parti iktidarı var.

Kardeşlerim Sivas'ın bizim gönül dünyamızda çok özel bir yeri var.

"ADAYLARINI ÇEKECEKLER DİYENLERE İNANMAYIN"

Neymiş AK Parti adaylarını çekecekmiş. Sakın bu fitneye fesada yalana kanmayın ha. Biz öyle sıradan bir parti değiliz ya. Biz bütün dünyada nam salan AK Parti'yiz AK Parti.

"BURASI KARARGAHTIR"

31 Mart seçimi kampanyamızı Sivas'tan başlattık. Sivas Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı şehirdir. Burası esarete meydan okuyan bir karargahtır. Vatanımız bayrağımız istikbalimiz bizim namusumuzdur. Türkiye'nin beka meselesini dalgaya alanlar 31 Mart'ta inşaAllah hakettikleri cevabı alacaklar.

Vatanımıza uzanan her eli kırarız. Cudi’de, Afrin’de, Gabar’da kırdık. Yine kırarız… Büyük Türkiye hedefine kurulan her tuzağı bozduk, yine bozarız.

Bize saldırmak isteyenlere gereken dersi verdik yine veririz.

İçeriden ya da dışarıdan Türkiye’ye operasyon yapmak isteyenlere cevabını veririz.

Eski Türkiye kurmanın hesaplarını yapanların hevesleri yeniden kursaklarında kalacaktır.

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