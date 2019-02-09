Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözcü gazetesi yöneticileri, manşetinden okurlarına seslenerek gazetemize dava açma çağrısında bulunmuştu. Ancak bu konuda hiç destek göremeyen Sözcü yöneticileri, bu kez Türkiye gazetesi yazarları Cem Küçük ve Fuat Uğur’a dava açmak için çalışanlarından kimlik örneği ve imza talep etti. Günler süren çağrıdan sonra sadece 20 imza toplayabilen yöneticiler bu kez, çalışanları ikna odalarına topladı. Gazete çalışanlarından gelen bilgilere göre “Ya imza atarsınız ya da işten çıkarılırsınız” şeklinde tehdit edildiler. Yöneticiler, bazı yazarlar ve bazı birim müdürlerinin dışında imza toplayamayan Sözcü yöneticileri daha önce de sendikaya üye gazetecileri tehdit etmiş ve sendikadan ayrılmalarını istemişti. Gazete çalışanlarının “Sözcü patronunun kavgasına çalışanlar alet edilemez. Yarın bize karşı açılabilecek tazminat davası karşısında bu yönetim bize sahip çıkmaz, para cebimizden çıkar. Biz gazeteciyiz, tetikçi değil” dediği öğrenildi.