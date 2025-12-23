Şile Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltılar gündeme gelirken, belediyenin siyasi yapısı ve yönetim kadrosu da yeniden merak konusu oldu. Son gelişmelerin ardından "Şile Belediyesi hangi partiden, Şile Belediye Başkanı kim" araştırılıyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şile Belediyesi’ne yönelik yapılan son operasyon, belediyedeki yönetim sürecini yeniden gündeme taşıdı. Daha önce yürütülen soruşturmalar ve alınan idari kararların ardından, Şile’de belediye başkanlığı görevini kimin yürüttüğü ve belediyenin hangi partiye bağlı olduğu araştırılıyor.

ŞİLE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN?

Şile Belediyesi, mevcut belediye meclisi yapısı itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı bir yönetime sahip bulunuyor. Belediye Meclisi’nde çoğunluk CHP grubunda yer alırken, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve bağımsız üyeler de mecliste temsil ediliyor.

Son yaşanan gelişmeler sonrası belediyenin idari işleyişi, Belediye Meclisi kararları doğrultusunda sürdürülüyor. 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında, başkanın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması durumunda belediye yönetimi, meclis içinden seçilen başkanvekili tarafından yürütülüyor.

Şile Belediyesi hangi partiden, Şile Belediye Başkanı kim?

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Şile Belediye Başkanı olarak seçilen Özgür Kabadayı, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı. Bu gelişmenin ardından Şile Belediyesi’nde başkanlık görevine vekalet edecek isim için Sacit Terzi seçildi.

SACİT TERZİ KİMDİR?

Şile Belediyesi Başkanvekili olarak seçilen Sacit Terzi, CHP Şile İlçe Başkanlığı görevini yürütüyor. İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitimi aldığı bilinen Terzi’nin, geçmişte İngilizce öğretmenliği yaptığı da ifade ediliyor.

21 Temmuz 2025 tarihinde Belediye Meclisi’nde yapılan seçimde üçüncü ve dördüncü tur oylamaların ardından başkanvekili seçilen Sacit Terzi, Özgür Kabadayı’nın görevden uzaklaştırılmasıyla boşalan koltuğa vekalet etmeye başladı.

