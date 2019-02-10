Edinilen bilgiye göre, İkizce İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda kaçmaya çalışan aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta bulunan Remzi K. (49) isimli şahıs indirilerek üst araması yapıldı. Üzerinden bir adet numarası silinmiş ruhsatsız silah çıkan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan Remzi K., adliyeye sevk edildi. 