Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cizre Fen Lisesi öğrencisi Yusuf Akın, İskoçya Edinburgh Üniversitesi ile İstanbul Boğaziçi Üniversitesi fizik bölümünün ortaklaşa düzenlediği Newton-Cartan geometri çalıştayına Boğaziçi Üniversitesi fizik bölümünün özel davetlisi olarak davet edildi. Lisansüstü ve doktora öğrencilerinin katıldığı çalıştaya, ilk defa lise düzeyinde bir öğrencinin davet edilmesi ilçede sevinçle karşılandı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Akın’ı üstün başarısından dolayı tebrik etti. Kaymakam Arıcan, Akın’ın ileride yeni bir İsmail Ebul-iz El Cezeri olarak Türkiye’ye hizmet edeceğine olan inançlarının tam olduğunu belirtti.