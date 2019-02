Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili İYİ Parti Karacabey İlçe Yönetim Kurulu adına sosyal medyadan açıklama yapan İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı Erkan Önen, “08.02 2019 tarihinde iyiparti.org.tr resmî internet sitesinden yapılan açıklama ile belediye başkan adayımızın Ayhan Tayfur olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Adaylıkla ilgili 10 Şubat itibariyle hala İYİ Parti İlçe Başkanlığına yazılı, sözlü veya e-posta ile bildirim yapma tenezzülünde bile bulunulmamıştır. 2014 yerel seçimlerinde oynanan senaryonun 2019 yılında tekrar edilmemesi için her şeyi yaptık ama İl Başkanının bize 'Ayhan Tayfur'un başkanlık başvurusu bile yok' diye yalan söyleyerek oyalayacağını düşünemedik. Bu oyun sadece ilçe yönetimine değil 2014'te olduğu gibi Karacabey'imize oynanmış bir oyundur. İl yönetimi ile yapmış olduğumuz tüm görüşmelerde ilçe yönetimimize yalanlar söylenmiş, Türkiye genelinde en yüksek oyu alan ilçe yönetimi, kombi sökenlere ve her dönem kaybedenlere tercih edilmiştir. Tertemiz siyaset yapmak için her görüşünü açıkça belirtenler kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklara kurban edilmiştir.



İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanlığı olarak dik duruşumuza devam ederek istifa ettiğimizi, bu kadar yalanın, bu kadar kumpasın, bu kadar sahtekarlığın arkasında durmayacağımızı, daha dün birbirinin arkasından küfreden iki gün sonra da 'Değerli Hocam' veya 'Dostum' açıklaması yapanlarla aynı yolda yürümeyeceğimizi belirtiriz. Tek bir sorumuz var. Cevap verin! Karacabey'i kaça sattınız?” ifadelerini kullandı.