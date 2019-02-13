Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal Belediye Meclisinin oturumunda konuşan Başkan Yardımcısı Av. Hüsnü Yeşilyurt, hakkındaki iddiaları hatırlatarak, binanın akrabalarına ait olduğunu doğruladı. Yeşilyurt “Çöken binanın adı Yeşilyurt benim köylüm, bizim dedelerimiz kardeş çocuğuymuş. Akrabalık bağlarımızın da nerede buluştuğunu tam olarak bilmiyorum. Ama neticede aynı soyadını taşıyoruz. Benimle aynı soyadını taşıyan o bölgede bir yığın insan var. O bölge kesif bir şekilde benim köylülerimle dolu” diye konuştu. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da suçu Kartal Eski Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e yıktı. Kılıçdaroğlu “1999 depreminin üzerinden 21 yıl geçti, 21 yılda İstanbul’da ne yapıldı? Depreme karşı hangi tedbirler alındı, hangi çalışmalar yapıldı?” diyerek Kartal Belediyesinin sorumluğunu gizlemeye çalıştı. Kılıçdaroğlu’nun suçladığı Mehmet Sekmen, hâlen AK Parti’nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı.