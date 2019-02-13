Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Biz Mamak'ın gayretli vefakar insanlarımızı seviyoruz. Mamak bizim dönemimizde zincirlerini kırdı ve hak ettiği hizmetlerle buluşmaya başladı. Mamak günden güne Ankara'nın en gözde ilçelerinden biri haline geliyor, bugün Mamak gelişim demek.

Şimdi burada Ankara'nın en güzel millet bahçesi yapılıyor. Vatandaşlarımız burada yeşil ve mavilerin arasında sevdikleri ile vakit geçirebilir. Anneler yavrularıyla birlikte burada eğlenebilecek. İçinde Millet Kütüphanesiyle birlikte burada derslerini çalışabilecekler.

YIKIM İTTİFAKI SİZLERLE HESAPLAŞMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

31 mart seçimleri çok önemli, 21 Haziran'dan nasıl alnımızın akı ile çıktıysak 31 Mart'tan da büyük bir zaferle çıkmamız gerekiyor. CHP’nin başını çektiği yıkım ittifakı 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor. Yanlarına Kandil’den verilen emirle bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP’Yi, İYİ Parti’yi, SP’yi almışlar. Bu zillet, illet ittifakı. Biz ise cumhur ittifakıyız. Son günlerde kendilerini iyice kaybettiler. Daha önce milleti denize dökmekten bahsediyorlardı. Şimdi mezar kazmaktan bahsediyorlar. TV ekranlarında yorumcuları, sözde sanatçıları aracılığıyla size, bize olmadık hakaretler ediyorlar.

BENİ ZEHİRLEMEKLE TEHDİT EDECEK KADAR ZIVANADAN ÇIKTILAR

Şahsımı ipe götürmekle, zehirlemekle tehdit edecek kadar zıvanadan çıktı. Gezi’de, 17-25 Aralık’ta tankla tüfekle 15 Temmuz’da başaramadıklarını şimdi başka bir yolla yapmaya çalışıyorlar. 3-5 oy daha fazla alabilmek için gittiler terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla pazarlığa oturdular. Türk siyaseti açısından gerçekten utanç verici sahnelere şahit oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu parti olmakla övünen CHP’de Kandil’deki terör baronlarının sözü geçiyor.

CHP GENEL BAŞKANI YARDIMCILARI BU DURUMA İSYAN EDİYOR

Bizler MHP ile Cumhur İttifakı olarak beraberiz. Karşımızda CHP, HDP bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı, İYİ Parti, Saadet. Bunlar da dörtlü mâluml Zillet İttifakı, İllet İttifakı. Bu partinin çoğu belediye başkan adaylarını maalesef delegeler, partiler değil lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor. CHP Genel Başkanının yardımcıları bu duruma isyan etmeye başladı. İmamı Gazali Hazretleri, eğri ağacın doğru gölgesi olmaz diyor. Bunların doğru bir işleri, millet ve memleket faydasında tek bir projeleri yok.

BUNLARA 3 KOYUN VERSENİZ BUNLAR KOYUNLARI KAYBEDERLER

Özellikle gençlerimizin bunları çok iyi öğrenmesini istiyorum. Gençler, CHP ne demektir biliyor musunuz? CHP çöp, çukur, çamur demektir. CHP yokluk, yoksulluk, yolsuzluk demektir. CHP hırsızlık, haksızlık, hukuksuzluk demektir. CHP kavga, kaos, kutuplaşma demektir. CHP bakımsızlık, başarısızlık, beceriksizlik demektir. Allah bu memleketi CHP'nin ve yıkım ittifakının eline düşmekten korusun. Bunlara 3 koyun verseniz şu Çubuk çayının kenarında güt deseniz, inanın bana bunu bile beceremezler kaybedip gelirler.

IMF'YE BORCUMUZU ÖDEDİK VE ONLARLA İLİŞKİMİZİ KESTİK

Biz Türkiye'yi tüm Türkiye'yi kalkındırmanın hayalini kuruyoruz. Biz ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmanın gayreti içerisindeyiz. 16 yıl boyunca laf değil iş ürettik. Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Şu anda 168 milyar ihracatımız var. IMF biz göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolar borcumuz vardır. IMF'ye bu ülkeye teslim eden CHP. Biz IMF olan borcu bitirdik, şimdi bizim borcumuz falan yok ilişkimizi kestik. Şehirlerimiz için hedefler belirledik, vizyon çizdi.

ELELE VERECEĞİZ 31 MART AKŞAMI CUMHURU TAÇLANDIRICAĞIZ

Cumhur ittifakında kim var? AK Parti var. Kim var MHP var. Şimdi ben AK Partili ve MHP'li kardeşlerime sesleniyorum. En ufak fire vermeden adayımıza sahip çıkacağız. Elele vererek cumhuru Ankara'da yerel yönetimde iktidara getirmemiz lazım. Büyük yatırımlar, ilçe, büyükşehir ve iktidarda da biz varız. Bütünleşeceğiz. İktidar, büyükşehir, ilçe. Elele vereceğiz, kapı kapı dolaşacağız ve inşallah 31 Mart akşamı Cumhuru taçlandıracağız.

BAY KEMAL DAHA DUR BAKALIM! BU İŞİN DAHA BAŞI

Ben İstanbul gibi bir şehrin 4,5 yıl belediye başkanlığını yaptım. 11,5 yıl Başbakanlık yaptım. ondan sonra da Cumhurbaşkanlığı yaptım. Sizler beni bu göreve getirdiniz. Bay Kemal davalar açtı. Bütün davaları da kaybetti mi? Birinden 1,5 milyon birinden 1 milyon. Kazandığımız davaların haddi hesabı yok. Şimdi beyefendi ödeyemiyormuş. Bunun için CHP'li vekilleri Bay Kemal'in yargıdaki bu borçlarını ödeme sandığı kurdular. Yardım sandığıyla bunu ödemeye çalışıyorlar. Daha dur bakalım bu işin başı. Her konuşmanda bir açık veriyorsun.