Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki tavizsiz tutumuna dikkat çekilerek şunlar kaydedildi: Göreme beldesinde 2 pafta 9.423 parselde yapıldığı belirlenen inşaat hakkında yıkım kararı alınmış ve yıkıma başlanmıştır. Ayrıca Bakanlığımız tarafından kurulan komisyonla Kapadokya bölgesinde çok hızlı bir şekilde incelemeler yapılacak ve tespit edilen kaçak ya da çarpık yapılarla ilgili kararlar aynı hızla alınarak uygulamaya konacaktır.