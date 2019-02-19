Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı görevlileri adayların listesini saat 17.00’den sonra YSK'ya teslim etti. Listelerin teslimi mesai saati bitiminden yaklaşık yarım saat sonra gerçekleşirken, YSK görevlilerinin listeyi tutanak tutarak teslim aldığı öğrenildi. Tüm bu gelişmelerin ardından Kocamaz'ın adaylığına YSK'nın karar vereceği öğrenildi. Öte yandan yaşanan gelişmeler üzerine İYİ Parti Mersin il yönetiminin görevden alındığı ileri sürülürken, Kocamaz ve İYİ Parti Mersin İl Başkanlığınca konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.