Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Örgütte bağlı bir dershanede öğretmen olarak çalışan ve örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklanarak Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konulan E.K, duruşmaya çıkmadan önce eşi Ü.K’dan takım elbise istedi. Ü.K, kargo aracılığıyla takım elbiseyi cezaevine yolladı. Cezaevinde yapılan kontrolde takım elbisenin ceket iç cebinde bir flash bellek olduğu belirlendi. Konu, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildi. Polis, incelemek üzere belleğe el koydu. Ekipler, hedefi dışında açılması durumunda içerisindeki bilgileri silebilecek özellikte ayarlanmış olabileceği ihtimaline karşı belleğin imajını aldı. Yapılan incelemede belleğin içerisinde ders notlarıyla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in “sohbet” videolarının da olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde benzer bir hadise yaşandı. Akıncı Üssü davası sanıklarından, FETÖ’nün sivil imamı Kemal Batmaz’ın, örgüt elebaşı Gülen’e hitaben yazdığı mektup, jandarma tarafından duruşma salonunda ele geçirildi.