Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edremit’in Cennetayağı Mahallesi'nde bir evin duvarında asılı yıllardır çalışan saat deprem olduğu sırada zamanı göstermeyi bıraktı. Büyük bir korku ve panik yaşadıkları olayı anlatan ev sahibi Musa Aşır “Tam şurada oturuyoruz. Koltuk sallanıyor. Hayırdır hanım sen mi salıyorsun, yoksa koltuk mu sallanıyor, derken buradan bir ses geldi. Oraya bakarken her yer sallanmaya başladı. Dedik: Eyvah deprem oluyor. Telaşı atlattıktan sonra bir de baktık ki saat orada durmuş. Tam sallanmaya başladığı zaman durdu, bizim için bir de baktık ki saatte durmuş” dedi.