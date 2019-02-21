Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “31 Mart, DEAŞ ve PKK gibi proje terör örgütleri üzerinden ülkemizin bekasına kastedenlere indirilmiş ağır bir darbe olacaktır” dedi.

Altındağ Belediyesince yapımı tamamlanan tesislerin açılışı için Karapürçek Köroğlu Parkı’nda düzenlenen törende konuşan Erdoğan “İşte CHP’yi görüyorsunuz. Talimat nereden geliyor? Kandil’den geliyor. Açık ve net ne söylüyorlar; CHP, terör örgütünün desteklediği HDP, öbür tarafta adı İYİ Parti olan parti, yanında Saadet. Dörtlü çete... ‘Siz Güneydoğu’da, Doğu’da beraber olacaksınız’ diyorlar. Kandil diyor. ‘Batıda da AK Parti’yi, Erdoğan’ı çökertmek için bazı yerlerde gerekirse HDP olarak seçime girmeyeceksiniz, aday göstermeyeceksiniz. Bazı yerlerde CHP’yi, bazı yerlerde İYİ Parti’yi destekleyeceksiniz’ diyorlar. Mesele AK Parti’yi sandıklarda mağlup etmek” diye konuştu.

“CHP’nin ve zillet ittifakının gündeminde ne var” diye soran Erdoğan, onların gündeminde bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına yoldaşlık etmenin olduğunu söyledi Erdoğan konuşmasında “Bütün maliyetler hesaplandığında, yaklaşık iki milyar dolar Akdeniz’in derin sularına gömülecektir” diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a da cevap verdi: Önceki gün bir CHP’li çıkmış petrol ve doğalgaz arama çalışmamızı eleştiriyor. Türkiye’yi bu arama faaliyetlerini son bulmaya çağırıyor. Biz zaten bu çağrıları Rumlardan işitiyorduk. Diğer ülkelerden de işitiyorduk. Rumların ve diğerlerinin rahatsız olması normaldir. Bizi en çok yaralayan CHP’nin Rumların ağzı ile konuşmasıdır. Böyle bir şey ile ana muhalefetin gurur duyması gerekir.

Elbette biz Rumlar ve kimi CHP’liler istemiyor diye faaliyetlerimizi durdurmayacağız. Milletimizin hasretle beklediği müjdeli haberleri vereceğiz.

Yirmi bin öğretmen atayacağız

Erdoğan Ankara Etimesgut mitinginde ise öğretmenlere müjde verdi. 2019 yılındaki bütçeden en büyük payı eğitime ayırdıklarını kaydeden Erdoğan “Yirmi bin sözleşmeli öğretmen atamasını yaptık, önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha tayinini gerçekleştireceğiz. Tayinlerle ilgili takvim bugün Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından yayımlandı” diye konuştu.

‘Huzurevinin arttığı bir ülke istemem’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen ‘Yaşlılık Şûrası’nda yaptığı konuşmasında ise yakınlarını huzurevlerine terk edilenlere serzenişte bulundu. Huzurevi tabelalarının arttığı bir Türkiye istemediğini kaydeden Erdoğan “Anneciğini, babacığını huzur evine bırakan evlatlar değil, onlarla beraber yaşayan evlatlar istiyoruz. Bir evde, büyükanne büyükbaba, anne, baba ve torunlar bir arada yaşayabiliyorsa o ev günün 24 saat yaşayan bir evdir. Ama bu var mı şimdi? Yok... Şimdi kaçan kaçana. Aile büyükleriyle ilişkilerin neredeyse bayram ziyaretlerinin bile ihmal edildiği bir periyoda dönüşmesini asla kabul edemeyiz. Ben kimsenin özel hayatına karışamam o ayrı mesele ama doğrusu ben kabullenemiyorum” diye konuştu.