Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi, 91098 Sokak'ta 2 ailenin yaşadığı 4 katlı bir ev sabah erken saatlerde bilinmeyen bir nedenle göçtü. Aile fertlerinin akrabalarına gittiği günde meydana gelen olayda, itfaiye ve polis ekipleri enkaz altında arama kurtarma çalışması başlattı.
Olay yerine gelen ev sahibi kadınlar ve yakınları feryat edip gözyaşı döktü.
Mersin'de 4 katlı bir ev göçtü
21.02.2019 - 09:52 | Son Güncelleme: 21.02.2019 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'de 2 ailenin yaşadığı 4 katlı bir ev sabah saatlerinde göçtü. Evin enkazında arama çalışması yapılıyor.
Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi, 91098 Sokak'ta 2 ailenin yaşadığı 4 katlı bir ev sabah erken saatlerde bilinmeyen bir nedenle göçtü. Aile fertlerinin akrabalarına gittiği günde meydana gelen olayda, itfaiye ve polis ekipleri enkaz altında arama kurtarma çalışması başlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mersin,göçük,facia,
606059 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/606059.aspx
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