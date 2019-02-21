Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası meslekten  ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve  Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay  ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık eski Yargıtay üyesi Mehmet  Ali Demirezici katıldı. Mazeret sunan Demirezici'nin avukatı ise duruşmaya  gelmedi.

Dosyaya gelen cevap ve belgelerin okunmasının ardından söz verilen  Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu, sanık hakkında hazırlanan esas  hakkındaki mütalaayı okudu.

Örgütün yapısı, tanık beyanları, sanık savunması ile toplanan bilgi ve  belgelere yer verilen mütalaada, tanık beyanları ile diğer bilgi ve belgelere  göre sanık Demirezici'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün içinde yer aldığı  belirtildi.

Sanığın, örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullandığı ifade  edilen mütalaada, Demirezici'nin diğer örgüt mensuplarıyla bağlantıları  aktarıldı.

Mütalaada kamuoyunda "Kurtoğlu" davası olarak bilinen davada sanığın,  eski İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu ile 5  subayın, "bir tutuklunun hürriyetini kısıtladıkları" iddiasıyla mahkum edilmesine ilişkin yerel mahkeme kararını, diğer örgüt mensubu Yargıtay üyeleriyle onadığı  bildirildi.

Bu kararda sanığın örgüt talimatıyla hareket ettiğini belirtilen  mütalaada, Demirezici'nin örgüt stratejilerinin belirlendiği toplantılara  katıldığı da vurgulandı.

Demirezici'nin, FETÖ'nün deşifre olmasını engellemek amacıyla hareket  ettiği anlatılan mütalaada, sanığın FETÖ'nün Yargıtay hücre yapılanmasında yer  aldığı kaydedildi.

Esas hakkındaki mütalaada sanığın böylelikle örgütün hiyerarşik  yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle örgütün stratejisi, yapılanması,  faaliyetleri ve amacına uygun hareket ettiği ve "silahlı terör örgütü üyesi" olma  suçunu işlediği sonucuna varıldığı bildirildi.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Örgüt hiyerarşisi içinde "mahrem alan" kapsamında yer alan sanığın  eğitim düzeyi, sahip olduğu sosyokültürel birikimi, yaptığı görev nedeniyle  edindiği mesleki bilgi ve tecrübeleriyle örgütteki konumu itibarıyla bu oluşumun  silahlı terör örgütü olduğunu bilebilecek durumda bulunduğuna işaret edilen  mütalaada, sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), kaçınılmaz bir hataya düşen  kişinin cezalandırılamayacağını öngören "Hata" başlıklı 30. maddesinin  uygulanmasının istenmediği belirtildi.

Esas hakkındaki mütalaada sanığın "örgüt üyesi olma" suçundan TCK'nin  314/2 ve terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı  Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanığın son karar mercisi Yargıtayda görevlendirilmesi, örgütte temin  ettiği güç ve sadakati ölçüsünde yükselip elde ettiği statüsüne eş değer şekilde  yüksek yargı içinde konumlandırılması ve FETÖ'nün mahrem yapısı içinde bulunduğu  hususların dikkate alınarak suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu ve oluşan  tehlikenin ağırlığına göre temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesi  istendi.

Mütalaaya karşı söz verilen tutuklu sanık Demirezici, esas hakkındaki  savunmasını hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre  verilen sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Duruşma, karar için ertelendi.