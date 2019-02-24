Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fotoğraftaki kadının kendisi olduğunu söyleyen Aysun Demir, çöpten yemek topladığını ancak bunu hem sokak hayvanlarını beslemek hem de israfı önlemek için yaptığını söylemişti. Buna rağmen Kılıçdaroğlu, iddiasında ısrarcı oldu. CHP lideri, o kadının Aysun Demir olmadığını ima ederek “Kadın çöp kutusunda ne arıyordu? Dediler ki ‘Bu kadın başka bir kadındır; dört katlı apartmanı var.’ Kadının yüzü görünmüyor, görünse göstermeyeceğiz. Bu tablo 21’inci yüzyılın Türkiye tablosudur ve bir gerçektir, bu gerçeği hiç kimse inkâr edemez” şeklinde konuştu.