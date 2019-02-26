Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Sizler gibi aziz ve asil millete hizmet ettiğim için hamdolsun Allah'a. Erzincan 1929-1992 depremleriyle sarsılmasına rağmen her seferinde yeniden ağaya kalkmış bir şehirdir. İlim, sanat, kültür insanı yetiştiren Erzincan. Tarihte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin kilit taşıdır. Erzincan'ın insanı erdem timsalidir.

'SİZE BİR HADİSE ANLATAYIM...'

Size bir hadise nakledeyim. 29 kışında yaşanan o büyük depremde yaklaşık 100 bin ev yıkıldı. Erzincan adeta yerle bir oldu. Dönemin savcısı Erzincan Cezaevi'nde bulunan yüzlerce mahkumu toplar ve onlara 'sizi kurtarma çalışma görevlerinde bulunmak üzere bırakıyorum. Ama hiçbiriniz kaçmayacak her akşam buraya geri döneceksiniz'. Mahkumlar her akşam eksiksiz geri gelmiştir. Deprem yıkıntıların kaldırılmasının ardından özel bir af çıkarılmış ve bu mahkumlar serbest bırakılmıştır. Erzincan işte mayası böyle sağlam bir şehirdir.

"BİNALİ BEY'İN YANINDA YER ALACAKLARINA İNANIYORUM"

Binali Bey her zaman yanımda yer aldı. Kendisi en uzun süre bakanlık yapan isimdir. Son Başbakandır. Yeni sistemin ilk TBMM Başkanıdır. Şimdi inşallah bilgisini, tecrübesini İstanbul için kullanacaktır. Aynı zamanda İstanbul'daki Erzincanlı kardeşlerime, Sivaslı, Tokatlı, Elazığlı, Bingöllü, Elazığlı, Bayburtlu, Gümüşhaneli, Rizeli, Ordulu, Giresunlu kardeşlerime sesleniyorum. Binali Yıldırım Bey kardeşimizin yanında yer alacaklarına inanıyorum.

HIZLI TREN MÜJDESİ

Belediyemiz şehrimize bir millet bahçesi ve bir millet kıraathanesi kazandırdı. Öğrendiğime göre dolup taşıyor. Sağlık'ta 10'u hastaneden oluşan 25 sağlık tesisini Erzincan'a kazandırdık. Otlukbeli'ne entegre ilçe hastanesi inşaa edeceğiz. Hızlı tren hattının etüt proje çalışmalarını önümüzdeki yıl bitiriyoruz. Erzincan'daki demiryollarını yeniledik, hızlı tren projesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

Erzincan'da toplam 120 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerimize 418 milyon lira tutarında tarımsal kredi verdik.

'YİNE GÖMMEYE DEVAM EDERİZ'

Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir yer var mı? Şimdi soruyorum, CHP'nin, Bay Kemal'in elele, kol kola dolaştığı, sözde İYİ Parti olanlar, kolkola dolaştıkları ne diyor 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da AK Parti ile MHP'yi yok edeceğiz'. Bunlar o kadar Kürdistan meraklısıysa Kürdistan Irak'ta, oraya gitsinler! Biz Karadeniz, Akdeniz, Güneydoğu, Ortaanadolu, Ege, Marmara, Trakya'yı toprak edinmişiz. Bu toprakları böldürtmeyiz. Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl Cudi, Gabar, Tendürek, Kandil'de inlerine gömdüysek yine gömmeye devam ederiz.

''VAKTİ GELİNCE ONLARDAN TAHSİLAT YAPMAYACAKLAR MI?"

Bunların yalanlarının dipleri delik. Sürekli yenilerini söylüyorlar. Bölücü örgüt Adana ve Mersin'de zillet ittifakı adayları için seçim çalışmalarını yürütmesi için özel adamlar göndermedi mi? Sürekli çağrıda bulunmuyor mu? Aday gösterilmeyen yerlerde belediye meclis üyelikleri, belediye bürokrasisi için çatır çatır pazarlıklar yapılmıyor mu?

Zillet İttifakı'nın partileri CHP ve diğerleri, kendilerine verilen desteğin karşılığının mutlaka isteneceğini bilmiyorlar mı? Bölücü örgütün de FETÖ'nün de vakti saati geldiğinde bu tahsilatı onlardan mutlaka yapacağını bilmiyorlar mı?