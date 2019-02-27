Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En büyük tören Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirildi. Katledilen 613 kişinin aziz hatırası için düzenlenen törene Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yanı sıra binlerce kişi katıldı. Faciada ailesini ve birçok yakınının kaybeden Tahire Hüseyinova da törende gözyaşlarını tutamadı. Hüseyinova “O gün çocuk demeden, yaşlı demeden herkesi şehit ettiler. Hocalı faciası zamanı babamı, annemi, kardeşimi ve birçok akrabamı kaybettim. Bu facia bir ömür bizim aklımızdan çıkmayacak” dedi. Katliamın şahitlerinden Kifayet Asadova da “Beyaz kar insan kanına karışmıştı. Ormanlarda insanları arıyorduk. Camide insanları elbiselerinden tanıyorduk. İnsanları o kadar dehşetli bir şekilde öldürmüştüler ki, o kadar işkence yapmışlardı ki unutamıyoruz” ifadelerini kullandı. Şehitler için Türkiye’de de anma törenleri, paneller ve yürüyüşler yapıldı. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde kurbanlar için dualar edildi. Katledilen 613 Azerbaycan Türkünün 63’ü çocuk, 106’sı kadın ve 70’i ise yaşlıydı.