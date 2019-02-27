Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan, kapatılan Karadeniz Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin (KEYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kabaş'ın "kullanmadım" dediği ByLock'a 7 bin 875 kez erişim sağladığı ortaya çıktı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince Atakum ilçesinde 2 Şubat'ta FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde sahte kimlikle yakalanan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Ömer Kabaş hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemi

Kabaş'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianame, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca hazırlanan iddianamede, KOM Şubesi görevlilerince düzenlenen raporda sanığın ilk olarak 24 Ağustos 2014'te ByLock programını kullandığı, toplamda ise şifreli haberleşme uygulamasına 7 bin 875 kez erişim sağladığı belirtildi.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin kapatılan KEYDER'in başkanı olan Kabaş'ın hücre evinde yakalandığında cep telefonunun şifresini bilmediğini söylediği, örgütsel tavır sergileyerek telefonunu gizlilik içinde kullandığı kanaatine varıldığı aktarıldı.

BYLOCK'TAN YAPILAN YAZIŞMA

Kabaş'ın bir örgüt mensubuyla ByLock'tan yaptığı ve iddianamede de yer alan yazışma şöyle:

"Hocam, 7 Kasım Cumartesi günü sabah 8'den itibaren akşam yemeği dahil iller ve Said Bey bayan derneğimize gelecektir. Dernek koordine toplantısı gibi düşünülebilir. 6 Kasım Cuma akşamı saat 6.30'da yeni gelen üyelere tanışma yemeği. 7 Kasım Cumartesi 10-12 arası dernekte ÖKB arkadaştan sohbetçiler için seminer verilecek. 14 Kasım Cumartesi saat 10-12 arası ideal nasıl olmalı? Sohbet yapanlar için M.H. semineri verecektir. 28 Kasım, dernekte öğretmenime mektup yarışması ödül töreni yapılacaktır. Ayda bir faaliyet toplantısına katılmam gerek, haber verir misiniz? Hocam sıra gecesi ayarlandı. Bu konuda dönmek için biraz geç oldu."

Kabaş, iddianameye giren savcılık ifadesinde, Valilik bünyesinde Türk Dünyası Koordinatörlüğü biriminde çalışırken 2016 yılında ihraç edildiğini belirtti.

Örgütle hiçbir dönem teması bulunmadığını öne süren Ömer Kabaş, şunları kaydetti:

"Derneğin örgüt bağlantısından bilgim yok. Örgütsel faaliyette bulunmadım. Gülen'le (FETÖ elebaşı) doğrudan ya da dolaylı irtibatım yoktur. ByLock abonesi bulunan ve benim adıma kayıtlı telefon numarasını kullandım ancak kesinlikle ByLock programı kullanmadım ve indirmedim. Nasıl yüklendiği konusunda bilgim yoktur. Yazışma ve içerikleri de kabul etmiyorum. Hakkımda ifade veren kişi iftira atıyor. 23 Aralık 2013'te sendika değiştirmem rastlantıdır. Örgütü destekleme amacı gütmedim. Dernek yöneticiliği ve çocuğumun müzahir okula gitmesinin örgütle ilgisi yoktur."

Niçin teslim olmadığını ifadesinde anlattı

Arandığını 2018 yılında öğrendiğini iddia eden Kabaş, "Korktuğum için örgütle alakam olmamasına rağmen teslim olmadım. Sahte kimlik kullandığım için pişmanım. Yaptığım hiçbir eylemin FETÖ ile ilgisi yoktur. Üyesi olmadığım için örgüt içi yapılanmadan, hiyerarşiden, ödeme alınmasından, kod isim ve görevlendirmelerden bilgim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

İddianamede, KEYDER'de düzenlenen toplantılara katılması, örgüt içinde yer alan ve "sohbetçi" olarak tabir edilen kişilerin de bu faaliyetlerde yer alması, dernek bünyesinde örgütün gizli görüşmelerini yapmaları, ByLock kullanması ve tanık ifadelerinin, sanığın örgüt talimatlarını yerine getirip örgütün amacını benimsediği kanaatine varılmasını sağladığı anlatılarak, bu kapsamda cezalandırılması talep edildi.