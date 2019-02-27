Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da öğleden sonra başlayan kar, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Dün geceden bu yana sıcaklığın düştüğü kentte öğleden sonra özellikle yüksek kesimlere kar yağdı. Kar yağışı, şehir içi trafikte zaman zaman görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparak karın tadını çıkarırken, belediye ekipleri önlem aldı. Meteoroloji yetkilileri, yağışın geceden itibaren etkisini yitireceğini, hava sıcaklığının cuma gününden itibaren yükselmesinin beklendiğini bildirdi.