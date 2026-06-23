2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya ile oynanan grup maçı sırasında sakatlanan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo hakkında sevindiren bir açıklama geldi.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruda, Almanya karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Singo'nun 22 Haziran Pazartesi günü detaylı sağlık kontrollerinden geçirildiği belirtildi.

İLK SONUÇLAR OLUMLU

Yapılan tetkiklerin sonuçlarının olumlu olduğu, sağlık ekibinin tavsiyesi doğrultusunda sarı kırmızılı savunma oyuncusunun birkaç gün dinleneceği ve tedavi göreceği aktarıldı. Bu sürecin, oyuncunun en iyi şekilde iyileşmesini sağlamak amacıyla planlandığı kaydedildi.

Wilfried Singo

DURUMU TAKİP EDİLECEK

2026 Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Fildişi Sahili'nde teknik heyet ve sağlık ekibinin, Singo'nun durumunu yakından takip etmeyi sürdüreceği belirtildi.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, tecrübeli futbolcuya geçmiş olsun dileklerini ileterek en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti.

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