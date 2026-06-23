Wilfried Singo'nun sağlık durumu hakkında açıklama
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya ile oynanan grup maçı sırasında sakatlanan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo hakkında sevindiren bir açıklama geldi.
- Singo, Almanya karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
- Oyuncunun detaylı sağlık kontrolleri 22 Haziran Pazartesi günü yapıldı.
- Yapılan tetkiklerin sonuçları olumlu çıktı.
- Sağlık ekibinin tavsiyesiyle oyuncu birkaç gün dinlenecek ve tedavi görecektir.
- Singo'nun durumu, teknik heyet ve sağlık ekibi tarafından yakından takip edilecektir.
- Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Fildişi Sahili Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruda, Almanya karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Singo'nun 22 Haziran Pazartesi günü detaylı sağlık kontrollerinden geçirildiği belirtildi.
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İLK SONUÇLAR OLUMLU
Yapılan tetkiklerin sonuçlarının olumlu olduğu, sağlık ekibinin tavsiyesi doğrultusunda sarı kırmızılı savunma oyuncusunun birkaç gün dinleneceği ve tedavi göreceği aktarıldı. Bu sürecin, oyuncunun en iyi şekilde iyileşmesini sağlamak amacıyla planlandığı kaydedildi.
DURUMU TAKİP EDİLECEK
2026 Dünya Kupası'nda yoluna devam eden Fildişi Sahili'nde teknik heyet ve sağlık ekibinin, Singo'nun durumunu yakından takip etmeyi sürdüreceği belirtildi.
Fildişi Sahili Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, tecrübeli futbolcuya geçmiş olsun dileklerini ileterek en kısa sürede sahalara dönmesini temenni etti.