Türkiye Gazetesi
Metropolis'te senfonik gece: Konser geliri kazılar için...
Yaklaşık 5 bin yıllık geçmişe sahip Metropolis Antik Kenti, “Yıldızların Altında Metropolis: Bir Akdeniz Senfonisi” konserine ev sahipliği yaptı. Şef Gürer Aykal yönetimindeki konserden elde edilen gelirlerin, antik kentteki kazı ve koruma çalışmalarına aktarılacağı açıklandı.
Özetle DinleMetropolis'te senfonik gece: Konser geliri kazılar...
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Kültür - Sanat az önce
İzmir'deki Metropolis antik kentinde, Şef Gürer Aykal yönetimindeki Metropolis Orkestrası'na solist Ksenija Sidorova'nın eşlik ettiği özel bir konser düzenlendi.
- Konserin adı: “Yıldızların Altında Metropolis: Bir Akdeniz Senfonisi”.
- Konserde Akdeniz coğrafyasının farklı kültürlerinden ilham alan eserler seslendirildi.
- Konserin ana sponsoru Arkas Holding'di.
- Konserden elde edilen bilet gelirleri Metropolis'teki arkeolojik kazı ve koruma çalışmalarına aktarılacak.
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MURAT ÖZTEKİN- İzmir’de bulunan ve yerleşim mazisi yaklaşık 5 bin sene evveline uzanan Metropolis antik şehri, önceki gece özel bir konsere ev sahipliği yaptı.
“Yıldızların Altında Metropolis: Bir Akdeniz Senfonisi” adlı konserde Şef Gürer Aykal idaresindeki Metropolis Orkestrası’na Ksenija Sidorova solist olarak eşlik etti.
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Dinleyiciler, Akdeniz coğrafyasının farklı kültürlerinden ilham alan eserlerden oluşan repertuvarla müzik ile tarihin aynı mekânda buluştuğu özel bir tecrübe yaşadı.
Arkas Holding’in ana sponsorluğunda düzenlenen konserden elde edilen bilet gelirlerinin ise Metropolis’teki arkeolojik kazı ve koruma çalışmalarına aktarılacağı duyuruldu.
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