Yaklaşık 5 bin yıllık geçmişe sahip Metropolis Antik Kenti, “Yıldızların Altında Metropolis: Bir Akdeniz Senfonisi” konserine ev sahipliği yaptı. Şef Gürer Aykal yönetimindeki konserden elde edilen gelirlerin, antik kentteki kazı ve koruma çalışmalarına aktarılacağı açıklandı.

MURAT ÖZTEKİN- İzmir’de bulunan ve yerleşim mazisi yaklaşık 5 bin sene evveline uzanan Metropolis antik şehri, önceki gece özel bir konsere ev sahipliği yaptı.

“Yıldızların Altında Metropolis: Bir Akdeniz Senfonisi” adlı konserde Şef Gürer Aykal idaresindeki Metropolis Orkestrası’na Ksenija Sidorova solist olarak eşlik etti.

Dinleyiciler, Akdeniz coğrafyasının farklı kültürlerinden ilham alan eserlerden oluşan repertuvarla müzik ile tarihin aynı mekânda buluştuğu özel bir tecrübe yaşadı.

Arkas Holding’in ana sponsorluğunda düzenlenen konserden elde edilen bilet gelirlerinin ise Metropolis’teki arkeolojik kazı ve koruma çalışmalarına aktarılacağı duyuruldu.



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