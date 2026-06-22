Türkiye Yazarlar Birliğinin 2025 yılı “Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri” sahiplerini buldu. Edebiyat, fikir ve araştırma alanlarında verilen ödüller Arnavutköy’de düzenlenen törenle takdim edilirken, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü” de gecede sahiplerine sunuldu.

MURAT ÖZTEKİN- Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) 2025 yılı “Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri”, Arnavutköy’deki Nuri Pakdil Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

TYB’nin “Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü”ne layık görüldüğü gecede, mükâfat alan isimlere plaketleri takdim edildi.

“Hikâye” dalında “Kuşlar ve Geçmeyen Şeyler” kitabıyla Hale Sert, “Şiir” dalında “Kahır ve Ayin” çalışmasıyla Bahtiyar Aslan, “Roman” dalında “Günlerin Bin Yıllık Mezarı” adlı eseriyle M. Fatih Kutlubay, “Deneme” dalında ise “Efsunlu Güzellikler” ile Yağız Gönüler ödüle layık görüldü.

“Fikir” dalında Burhanettin Tatar’ın “Sonsuzun Sınırında: Kur’an ve Tefekkür İlişkisi Üzerine”, “Araştırma” dalında Kemal Ramazan Haykıran’ın “Gül ve Kılıç Moğol İstilasında Mevlana ve Etrafındaki Dünya”, “İnceleme” dalında ise Şerif Eskin’in “Osmanlı Modern Yazılı Kültüründe Edebiyata Yüklenen Anlamlar” eserleri mükâfat alan çalışmalar oldu.

“Mehmet Doğan Türk Dünyası Edebiyat Ödülü” Miraziz Azam’a, “TYB Vefa Ödülü” Muhsin Mete’ye, “Üstün Hizmet Ödülü” ise Abdullah Uçman, Ümit Meriç ile Yavuz Akpınar’a takdim edildi.

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