“Kürk Mantolu Madonna” operaya uyarlandı, Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin sahnelediği müzikal dramanın dünya prömiyeri Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında kapalı gişe gerçekleştirildi.

MURAT ÖZTEKİN- Sabahattin Ali’nin birçok dile tercüme edilen “Kürk Mantolu Madonna” romanı, tiyatrodan sonra operaya taşındı...

Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin adapte ettiği müzikal dramanın dünya prömiyeri, önceki gece yapıldı. Samsun Kültür Yolu Festivali çerçevesinde sanatseverlerin beğenisine sunulan eserin rejisörlüğünü Cenk Bıyık üstlenirken Kıvanç Fındıklı bestelerini yaptı.

İki perdelik eserde, Raif Efendi’nin Berlin’de Maria Puder ile yaşadığı derin ilişki üzerinden aşk, yalnızlık ve geç kalmışlık temaları ele alınıyor. Sanatçılar ve teknik ekip olmak üzere 100’ü aşkın kişinin görev aldığı eser, sanatseverler tarafından ilgi gördü. Müzikal drama, kapalı gişeyle sahnelendi.

Eserin yazarı Sabahattin Ali, 1930’lu ve 40’lı yıllarda siyasi gerekçelerle takibata uğradı, defalarca hapse girdi ve 1948’de esrarengiz şekilde öldürüldü. Yazarın birçok eseri ise vefatından sonra popüler oldu.

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