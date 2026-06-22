Sabahattin Ali’nin popüler eserine yorum: ‘Kürk Mantolu Madonna’ opera sahnesine taşındı
“Kürk Mantolu Madonna” operaya uyarlandı, Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin sahnelediği müzikal dramanın dünya prömiyeri Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında kapalı gişe gerçekleştirildi.
- Eserin rejisörlüğünü Cenk Bıyık, bestelerini ise Kıvanç Fındıklı üstlendi.
- İki perdelik müzikal dramada Raif Efendi ve Maria Puder'in ilişkisi üzerinden aşk, yalnızlık ve geç kalmışlık temaları işleniyor.
- 100'ü aşkın sanatçı ve teknik ekibin görev aldığı eser, kapalı gişeyle sahnelendi.
- Sabahattin Ali, 1930'lu ve 40'lı yıllarda siyasi gerekçelerle takibata uğradı, hapse girdi ve 1948'de öldürüldü.
- Yazarın birçok eseri vefatından sonra popülerleşti.
MURAT ÖZTEKİN- Sabahattin Ali’nin birçok dile tercüme edilen “Kürk Mantolu Madonna” romanı, tiyatrodan sonra operaya taşındı...
Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin adapte ettiği müzikal dramanın dünya prömiyeri, önceki gece yapıldı. Samsun Kültür Yolu Festivali çerçevesinde sanatseverlerin beğenisine sunulan eserin rejisörlüğünü Cenk Bıyık üstlenirken Kıvanç Fındıklı bestelerini yaptı.
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İki perdelik eserde, Raif Efendi’nin Berlin’de Maria Puder ile yaşadığı derin ilişki üzerinden aşk, yalnızlık ve geç kalmışlık temaları ele alınıyor. Sanatçılar ve teknik ekip olmak üzere 100’ü aşkın kişinin görev aldığı eser, sanatseverler tarafından ilgi gördü. Müzikal drama, kapalı gişeyle sahnelendi.
Eserin yazarı Sabahattin Ali, 1930’lu ve 40’lı yıllarda siyasi gerekçelerle takibata uğradı, defalarca hapse girdi ve 1948’de esrarengiz şekilde öldürüldü. Yazarın birçok eseri ise vefatından sonra popüler oldu.