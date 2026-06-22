Meclis'e dilekçe verildi: Kadınlar da askere alınsın
Vatandaşların TBMM Dilekçe Komisyonuna yaptığı başvurular arasında, 20 yaşına gelen kadınlara mecburi askerlik görevi getirilmesi ve heykel yapılmasının yasaklanması gibi talepler yer aldı.
- Komisyona gelen başvurular arasında bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi, 20 yaşına gelen kadınlara zorunlu askerlik görevi getirilmesi, sahiplenilen kedi ve köpekler için belediyelerce hayvan sahipliği vergisi alınması ve heykel yapılmasının yasaklanmasına ilişkin talepler yer aldı.
- Dilekçelerin 163'ü kadınlardan gelirken, en çok “komisyona yapılan başvuru işlemleri, çalışma ve sosyal güvenlik alanı ile adalete” ilişkin konularda başvuru yapıldı.
- Bir başvuru sahibi, evlilik sürecinde ekonomik ve sosyal yük oluşturduğu gerekçesiyle düğün, nişan ve benzeri törenlerin yasaklanmasını talep etti.
- Uzun süre boş tutulan konutlara yönelik “boş konut vergisi” alınması da talepler arasındaydı.
- Sigara ve alkol kullananların sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanmaması ve 25 yıldan fazla evli ve en az üç çocuklu ailelere ÖTV’siz araç alım hakkı tanınması da dile getirilen taleplerdendi.
- Her vatandaşa ücretsiz internet kotası verilmesi de diğer talepler arasında yer aldı.
TBMM Dilekçe Komisyonunun Mayıs Ayı Faaliyet Raporundan derlenen bilgilere göre, Komisyona geçen ay 1076 başvuru gerçekleştirildi.
"KADINLARA ZORUNLU ASKERLİK GÖREVİ GETİRİLSİN"
TBMM Dilekçe Komisyonuna gelen başvurular arasında bedelli askerlik ücretinin taksitlendirilmesi, 20 yaşına gelen kadınlara zorunlu askerlik görevi getirilmesi, sahiplenilen kedi ve köpekler için belediyelerce hayvan sahipliği vergisi alınması ve heykel yapılmasının yasaklanmasına ilişkin talepler dikkati çekti.
"DÜĞÜN VE NİŞAN YASAKLANSIN"
Dilekçelerden 163’ü kadınlardan gelirken, en çok “komisyona yapılan başvuru işlemleri, çalışma ve sosyal güvenlik alanı ile adalete” ilişkin konularda başvuru yapıldı. Dilekçe Komisyonuna başvuran bir kişi, evlilik sürecinde ekonomik ve sosyal yük oluşturduğu gerekçesiyle düğün, nişan ve benzeri törenlerin yasaklanmasını talep etti.
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Uzun süre boş tutulan konutlara yönelik “boş konut vergisi” alınması, sigara ve alkol kullananların sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanmaması, 25 yıldan fazla evli ve en az üç çocuklu ailelere ÖTV’siz araç alım hakkı tanınması, her vatandaşa ücretsiz internet kotası verilmesi de diğer talepler arasında.