Ülkemizde BMW X7 ve Mercedes Benz GLE gibi modellerin boy gösterdiği ultra lüks SUV sınıfına dişli rakipler geldi. Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarının resmî distribütörlüğüne imza atan TUROTO, Escalade, Suburban ve Tahoe gibi efsaneleşmiş araçları vitrine çıkardı.

ALİ ÇELİK - Otomotiv sektöründe yarım asrı aşkın deneyime sahip TUROTO, General Motors Europe ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliği kapsamında üstlendiği resmî General Motors Specialty Vehicles (GMSV) distribütörlüğünü İstanbul’da düzenlenen lansmanla kamuoyuna duyurdu.

Söz konusu iş birliğiyle birlikte Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Suburban ve Tahoe ile GMC Yukon ve Sierra modelleri, Türkiye’de satışa sunuldu. Şirket, araç satışı ve satış sonrası hizmetler başta olmak üzere, güçlü teknik altyapısı, orijinal yedek parça desteği ve uzman ekipleriyle premium müşteri deneyimine odaklanmayı hedefliyor. Lansmanda konuşan TUROTO CEO’su Turan Mutlu, Amerikan otomobil kültürünün Türkiye’de daha güçlü bir konuma ulaşmasını hedeflediklerini ifade ederek “İş birliğimiz yalnızca ürün gamı genişlemesi anlamında değil, aynı zamanda uzun vadeli müşteri ilişkileri açısından da önemli bir adım” dedi.

Toplantıya katılan General Motors Europe Genel Müdürü Jean-Pierre Diernaz ise Türkiye’nin güçlü otomotiv kültürü ve premium araçlara yönelik talebiyle dikkat çektiğini belirterek “Türkiye pazarı stratejik bir büyüme alanı olarak öne çıkıyor. Türk tüketicisinin kalite, teknoloji ve marka değerine verdiği önemin, bizim ürünlerimiz ile birebir örtüşüyor” dedi.

Şirket, ilk adımda Türkiye’deki yapılanmasını İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya’da kurduğu yetkili satış ve servis ağıyla destekliyor ve TUROTO tarafından satılan tüm yeni araçlar yürürlükteki mevzuata ve tip onay gerekliliklerine uygun şekilde 2 yıl / 100.000 km araç garantisi ile müşterilere sunuyor. Satışa sunulan Cadillac markasında öne çıkan Escalade modeli, 3 farklı versiyonla vitrinde yer alıyor. 6.2 litrelik V8 motorla donatılan araçlarda sıra dışı hacim ve konfor detayları yer alırken fiyat aralığı ise 37.500.000 ila 47.500.000 TL arasında değişiyor. Öte yandan Chevrolet Suburban High Country, Tahoe High Country, Tahoe RST, Silverado High Country, Silverado Heavy Duty modelleri de artık ülkemizde resmi olarak satışa sunulan diğer modeller arasında yer alıyor. Chevrolet markası ile satışa sunulan modellerin fiyat aralığı ise 19.900.000 ile 25.500.000 TL arasında değişirken GMC Yukon Denali ve Sierra modellerinde ise 11.500.000 TL’den başlayan etiketler dikkat çekiyor

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