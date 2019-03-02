Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Röportaj: MAHMUT ÖZAY

Mustafa Necati Işık, İstanbul’un en genç belediye başkan adayı... 35 yaşında olan Necati Işık, İngiltere’de yüksek lisansını yaptı. AK Parti’de 13 yıl çeşitli görevlerde bulundu. Genç yaşına rağmen ağır sorumluklar aldı. Işık’ın şimdiki hikâyesi AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan adaylığı... 4 saat uyuduğunu ve her gün sokak sokak gezdiğini ifade eden Mustafa Necati Işık’la bir araya geldik. Projelerini anlatan Işık şunları söyledi: Beylikdüzü’nde son 5 senedir yüzde yüz bir nüfus artışı var. İlçenin nüfusu 400 bin civarı... Çok bina yapılıyor. Bunun iki katı bir nüfus daha bekleniyor. Kentte hayat sıkışmaya ve zorlaşmaya başladı. Bu dengeyi sağlayacağım. Mevcut belediyenin 600 milyon lira borcu var. Belediyeye ait arsa satışının en çok olduğu dönem de yine bu dönem... Bu paranın gelmesine rağmen borcun bu kadar artması büyük sıkıntıları beraberinde getiriyor. İmamoğlu, 38 vaadin sadece iki tanesini gerçekleştirdi. Yaptığı iki çalışma da AK Parti’nin daha önce hayata geçirdiği projelerin üzerine yaptığı restorasyon... Yatırım konusunda verdiği sözlerin hiçbirini tutmadılar. Tekrar güveni ve refahı sağlayacağım. Sürekli yıkım ve intiharla ilçe gündemde... Beylikdüzü’nü yıkım değil, yapım ve yatırım şehrine dönüştüreceğiz. Sıkıntıların giderilmesi için kalıcı çözümler üreteceğiz. Bu güç bizde var.

40 YILLIK YÜKÜ ALACAĞIZ

Ulaşım vizyonumuzla 40 yıllık bir yükü alacağız. Beylikdüzü İstanbul’un ana toplu taşıma ağı olan metro sistemine bağlı değil... İlçeye metro ve deniz otobüsü getireceğiz. Dereağzı-Gürpınar Sahili’nde planladığımız deniz otobüsü iskelemizle Beylikdüzü’nü E-5 hattına gerek duymadan İstanbul’un diğer ilçelerine bağlayacağız. Ayrıca Ambarlı Liman bölgesinde Yenikapı iskelesine alternatif olacak, şehir dışı araçlı vapur iskelesi üzerinde de çalışıyoruz. Şehir içi ulaşımını da kökten çözecek ve mahalleleri birbirine bağlayacak tramvaylar yapacağız.

ENGELLİLERE ‘ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ’ İNŞA EDİLECEK

Ev hanımları için semt konakları yaptıracağız

Son beş senedir ilçede okul yatırımı yapılmadı. Hemen 5 okul yapılacak. Kolları sıvadık, hızlıca etap etap okul inşasına başlayacağız. Sınıf mevcutlarını azaltıp eğitim kalitesini yükselteceğiz. Kadın girişimci sayısını artıracağız. Ev hanımları için mahallelerde semt konakları kuracağız. Engeliler için Engelsiz Yaşam Merkezi yapacağız. AK Parti’nin yaptığı kültür merkezi dışında başka bir yer yok. Tiyatro biletinin 80 TL olduğu bir ilçedeyiz. Öğrenci ve kalabalık aileler buralara nasıl gidecek. Buna direkt el atacağız. Beylikdüzü denize sıfır bir yer... Ama denize doğru indikçe Türkiye’de değersizleşen ilçemiz dışında başka bir yer yok... Üzülüyorum bunlara. Sosyal belediyecilikle hizmet edeceğiz.

EN BÜYÜK HAYÂLİM...

Bilim ve teknoloji üniversitesi kuracağız

Genç bir başkan adayı olarak en büyük hayâlim bilim ve teknoloji üniversitesini ilçeye kazandırmak. Evlatlarımız bu merkezde yapay zekâ, otonom teknolojileri, robotik kodlama, elektronik ve bilişim gibi alanlarda yetişecek. İlçeyi teknoloji üssü yapacağız. Yeni bilim insanları ve spor şampiyonları buralardan bütün dünyaya yayılacak.

ESPOR TAKIMI KURACAĞIZ

Gaming House ile şampiyon sporcular

Artık ülkemizde bir Espor gerçeği var. Dünyaya yeni yarışmacılar yetiştirmek için Beylikdüzü’ne Gaming House’lar (Oyun evi) kuracağız. Bu Espor merkezlerinde gençlerimiz lisanslı olarak yetişecek. Türkiye’nin ilk belediye Espor takımını kuracağız. Spor devrimi gerçekleştireceğiz. 90.000 metrekarelik alanda inşa edeceğimiz ve içerisinde her türlü sportif aktivitenin yer alacağı Spor Vadisi projemizi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte hayata geçireceğiz.