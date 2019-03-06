Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bizim siyasi anlayışımız bellidir bizde millete efendilik yoktur hizmetkarlık vardır. Son zamanlarda bölücü terör örgütünün birlikte olduğu CHP, sözde İYİ Parti, Saadet dörtlü çete bunlara 31 Mart'ta sandıklarda bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız? İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırma mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz. Aşılması gereken son bir engelimiz daha var. Atlatmamız gereken son bir viraj, son bir kavşak daha var. 31 Mart seçimlerini de suhuletle geride bırakmamız gerekiyor.

Muhalefet ısrarla 31 Mart seçimlerini önemsizleştirmeye, önemsiz gibi göstermeye çalışıyor. 31 Mart'ın sıradan, basit, olağan bir yerel seçim olduğunu iddia ediyorlar. Ülkemizin yüz yüze bulunduğu tehdit ve tehlikelerden asla bahsetmiyorlar. (Muhalefet) Bölücü terör örgütüne giden TIR'lar dolusu silahları hiç konuşmuyorlar, ağızlarına dahi almıyorlar. Karadeniz'de ne olduğundan, Ege'de, Akdeniz'de hangi güç mücadelelerinin yaşandığından haberleri bile yok. Mevcut yönetim altında CHP, milli irade düşmanları tarafından kullanılan bir koçbaşına dönmüştür.

Türkiye tarihinde ilk kez kendi gemileri ile Doğu Akdeniz'de doğalgaz arıyoruz CHP'liler bunu bile dillerine doluyor. Ülkemiz Rumlara rağmen böyle kritik bir hamle gerçekleştiriyor CHP bunu bile engellemeye çalışıyor. Rum sözcülüğü yapıp Yunan gazetelerine manşet oluyorlar. CHP cehaletle gaflet gafletle ihanet arasında gidip gelmektedir. CHP'liler çok daha vahim hatalar işliyorlar. Mevcut yönetim altında CHP milli irade düşmanları tarafından kullanılan bir koçbaşına dönmüştür. Bugün CHP tarihinin en büyük kimlik bunalımını yaşamaktadır.

Bay Kemal 82 milyonun huzurunda YPG terör örgütüne sahip çıkıyor, YPG'nin ülkemiz için bir tehdit oluşturmadığını iddia ediyor. Bay Kemal aylardır bir şey söylüyorum ben bugüne kadar 23 bin TIR dolusu silahla donatılan Suriye'de binlerce insanı katleden, yüz binlercesini sürgün eden, 10-12 yaşındaki çocukların eline silah verip zorla savaştıran bir katil sürüsünü CHP Genel Başkanı 'kanarya sevenler derneği' gibi mi görüyor? YPG bize saldırmaz diyen Bay Kemal'e soruyorum bu örgütün ülkemizdeki eylemlerinden de haberin yok mu? PKK'yı AB terör örgütü ilan ediyor ya sen kanaryalar derneği mi ilan ediyorsun? YPG'nin şehit ettiği güvenlik görevlilierimziden de haberin yok mu?Geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye'de artık muhalefet açığı değil, devşirme muhalefet sorunu vardır.

Son zamanlarda bu HDP'liler bir şey uydurmaya başladılar Erdoğan HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor. Benim böyle bir ifadem olmamıştır. Ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz. Belediyelerinize gönderilen paraları Kandil'e gönderen sizsiniz.''

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