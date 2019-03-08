Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize’de yaşayan 2 çocuk annesi Nuriye Kaputoğlu’nun eşi Hamza Kaputoğlu, 2010 yılında Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’ndan Gürcistan’a geçerken gümrükte, otomobilinde 150 miligram eroin maddesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Eşinin suçsuz olduğuna inanan Kaputoğlu, Türkiye ve Gürcistan’da büyükelçilikler, konsolosluklar ve dışişleri bakanlıklarının kapılarını çaldı. Kaputoğlu, eşi gibi çok sayıda Türk vatandaşına da çete tarafından tuzak kurulduğunu öğrencince ‘Mağdur Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini kurdu. Nuriye Kaputoğlu ile dernek üyeleri, Sarp Sınır Kapısı ve Gürcistan’ın Trabzon Başkonsolosluğu önünde eylemler düzenledi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. Kaputoğlu’nun girişimleri sonucu Gürcistan makamları yeniden inceledikleri dosyada, kanında uyuşturucu madde tespit edilmeyen Hamza Kaputoğlu’nun otomobiline uyuşturucu madde konulduğunu belirledi. Hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan Hamza Kaputoğlu, dönemin Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin affetmesi sonucu 7 ay kaldığı cezaevinden 2011 yılının Nisan ayında tahliye edildi. Diğer mağdurlar için mücadeleye devam eden ve iki ülke arasında mekik dokuyan Kaputoğlu’nun çabaları sonucu 70’e yakın Türk cezaevlerinden tahliye edildi. Çeteyi çökerten Kaputoğlu, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.