Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

"Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediyesi'nde neredeyse belediye meclis üyelerinin büyük bir bölümünü HDP-PKK iltisaklı olarak koyuyor. Bu kadar açık ve net. Türkiye'de 299 belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi HDP ve PKK iltisaklı, CHP ve zillet ittifakının listelerinde var."

"Hem Türkiye'ye hakaret edecekler hem Türkiye aleyhine işler yapacaklar hem PKK'ya para gönderecekler hem de biz onlara hiçbir şey yapmayacağız, Türkiye'ye geldikleri zaman, 'bizim vatandaşımız.' Bunlar geldikleri zaman oh, Bodrum'da, Antalya'da güzel-güzel tatil yapacaklar, sonra da geri dönecekler. Bundan sonra böyle olmayacak. Gereğini devlet olarak yerine getireceğiz."

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