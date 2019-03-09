Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çırpıcı 1453 Sosyal Tesisleri’nde MHP Zeytinburnu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy ve belediye meclis üyesi adaylarının tanıtıldığı "Beka İçin Milli Karar Cumhur İçin İstikrar" programına katıldı.

Bakan Soylu, “Önümüzde büyük bir seçim var. Bize diyorlar ki 'Niçin beka seçimi diyorsunuz?' Çok net ve çok açık bir şekilde, bu seçim bir beka seçimidir. Bu seçim ne 2014'tür ne de 2009'dur. Biz Milliyetçi Hareket Partisi ile bir araya gelip bundan önceki yerel seçimlerde ‘Gelin birlikte bir ittifak kuralım’ demedik. İhtiyaç da duymadık belki ama bugün diyoruz. Biz o gün 'beka' demedik hep birlikte ama bugün 'beka' diyoruz. Bunun bir sebebi var” diye konuştu.

“Bugün bir farklı tezgah izliyorlar”

İçişleri Bakanı Soylu, “Biz bu millete ne anlatacağız? 7-8 yıldır bu ülkeyi patinaj yaptırmak isteyenlere karşı biz bu ülkede ne anlatacağız? Bugün karşımızdaki cephede CHP, İYİ Parti, Saadet, artı PKK, artı FETÖ. Bunlar bugün mü bir araya geldiler? Gezi olaylarını kim çıkardı? 17-25 Aralık darbesini kim yaptı? 6-7 Ekim olaylarını kim ortaya koydu? 15 Temmuz darbesinin arkasında kim vardı? Irak'ın kuzeyinde kurulacak bir devlet, ardından Afrin’de onun arkasına çekilecek bir hat ve Türkiye'yi sınırlandıracak anlayışın arkasında kim vardı? Kim vardıysa işin içindekilerle, akıl hocalarının tamamı, bugün karşımızdaki şer ittifakında karşımıza gelmişlerdir. Bu kadar açık ve net. Bugün bir farklı tezgah izliyorlar. CHP'nin 2014 seçimlerinde çarşaflı kadınlarla oy avcılığı yaptığı günleri hatırlıyor musunuz? Sanki onların bir parçasıymış gibi çarşaflı kadınlara rozet taktırıp tamamen istismar edip oy avcılığı yapma konusunda bir iddia ortaya koyuyorlardı” dedi.

“Kendilerine Truva atları bulmuşlar”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şimdi daha tehlikeli bir şeyi yapıyorlar. Kendilerine truva atları bulmuşlar. İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de başka bir isim. Truva atları bulmuşlar, bu truva atlarıyla beraber acaba kalelerin içerisine girip içlerinden çıkabilecek HDP ve PKK'larla birlikte başka bir fitne tohumu ortaya koyabilir miyiz, koyamaz mıyız? Dertleri tamamen budur. O zaman biz niye Doğu ve Güney Doğu'da 94 tane belediyeyi bir sabah 08.00 operasyonuyla beraber görevden aldık? Niye terörün şah damarını kestik? Niye finans damarını kestik? Niye beşeri unsur damarını kestik? Biz ne anlatacağız bu insanlara? İyi ya Kılıçdaroğlu alacak Doğu ve Güneydoğu'da bizim tasfiye ettiğimiz bir süreci büyük şehirlerde canlandıracak. Bizim tespit ettiğimiz 299 tane HDP'li ve PKK iltisaklı bugün karşımızdaki şer cephesinin il genel meclis ve belediye meclisi listelerindedir. Birbiriyle kol kola girdiklerini bir kenara bırakın. Bir tehlike bekliyor Türkiye'yi” diye konuştu.

“Ömer Bey iyi bir insandır, yıllardan beri çizgisini değiştirmemiştir”

Bakan Soylu, “Burada belediye meclis üyesi adaylarımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Geçen geldiğimde de aynı birliktelik aynı heyecan vardı. Ömer Başkan’a borcum vardı. Onu ödemeye çalışıyorum. Benim çok eski arkadaşımdır. Kendisine söyledim. İstanbul’da fırsat buldukça akşam da gündüz de ne zaman olursa geleceğim. Ömer Bey iyi bir insandır. Yıllardan beri çizgisini değiştirmemiştir. Kendine ait özellikleri vardır. O özellikleriyle beraber bugüne kadar Allah’a çok şükürler olsun, geldiği yer neresi olursa olsun belediye başkan yardımcılığı, bakan yardımcılığı hangi nokta olursa olsun kelimenin tam anlamıyla su kaynatmamıştır” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde Zeytinburnu’nda yaşayan Rumelililerle buluştu. Konuşmasında, 3 ayların başlangıcı Regaip Kandili’ni tebrikte bulunan Bakan Soylu, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

"Beka için Milli Karar Cumhur için İstikrar" programında konuşan AK Parti Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, "Bütün bilgimizi, birikimimizi, tecrübemizi, bütün enerjimizi, evimiz, memleketimiz Zeytinburnu için harcamaya hazırım. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Bizim ile ilgili her tür kefalette bulunabilirsiniz. Bütün mesaimiz, enerjimiz burada bize destek verenlerin yüzünü ağartmak için olacaktır. Allah bizi size mahcup etmesin” dedi.