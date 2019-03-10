Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eli kanlı terör örgütü PKK’nın emirleri doğrultusunda propaganda yapan HDP, Türkiye düşmanlığında sınır tanımıyor. HDP’li vekiller il binasına operasyon düzenleyen polislere saldırdı ve yumruk atmaya çalıştı.

Diyarbakır’da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için eylem yapan HDP’lilere yönelik operasyon düzenlendi. İl binasına yapılan baskına engel olmak isteyen HDP’li vekiller, ekiplere engel olmaya çalışsa da polis, kapıyı kırıp içeriye girdi. Polis, açlık grevi yapan HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Van milletvekilleri Murat Sarıtaş, Tayyip Temel’in de aralarında olduğu 10 kişiyi tespit etti. Ekipler, 3 milletvekili haricindeki 7 kişiyi gözaltı aldı. Bu sırada bazı milletvekilleri, polis ekiplerine saldırdı. Polisleri tehdit etmeye kalkan HDP’li saldırganlar, “Maskeni indir yüzünü göreceğim, milletvekiliyim ben.” diyerek tehditler savurdu.

HDP'li vekiller polise saldırdı

KİRLİ OY PAZARLIĞI

Her defasında terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile yaptıkları ittifakı inkâr eden CHP, bu kez fena yakalandı. CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin büyük bir skandala imza attı. Cuma günü yaptıkları miting esnasında Cuma salası okunmasıyla konuşmasını sonlandıran Ensar Aytekin, mikrofonu açık unuttu. Saladan rahatsız olan partili imama ağza alınmayacak laflar etti. Bir süre sonra mikrofonun açık olduğunu fark eden bir partili kapatmayı denese de başarılı olamadı. Bir diğer skandalın sahibi ise, belediye başkan adayı Arslan oldu. CHP’li aday, yanına gelen bir iş adamıyla sohbet etmeye başladı. Skandal diyalogda sözde iş adamı, “Bizim oy Kürdistan’a” ifadesini kullandı. Selman Hasan Arslan ise,”Yani bize verecek demektir” diyerek HDP ile yaptıkları ittifakı bir kere daha ispat etti. “Kürdistan” üzerinden oy pazarlığı yapan CHP’li aday Arslan, tepkiler üzerine yaşananların provokasyon olduğunu savundu.