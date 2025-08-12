Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
6.1 ile sallanan Balıkesir'de üst üste depremler

Kaynak: Anadolu Ajansı
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede şiddetli artçı sarsıntılar devam ediyor.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin şiddeti İstanbul başta olmak üzere birçok ilden hissedilmişti. Deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 6 kişi kurtarılırken, 81 yaşındaki Nihat Önbaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Depremin ardından bölgede şiddetli artçılar devam ediyor. 

879 ARTÇI KAYDEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yapılan açıklamada 10 Ağustos 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 879 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Kayıtlara göre 17 sarsıntı 4 ila 5, 120 sarsıntı ise 3 ila 4 büyüklük aralığında gerçekleşti.

