Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yolcu sayısı açısından Türkiye’nin en büyük 2’nci, Avrupa’nın ise en büyük 12’nci havalimanı konumunda olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda inşa edilecek cami için temel atma töreni düzenlendi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda inşa edilecek cami hizmete girdiğinde toplam 2 bin 800 kişinin aynı anda ibadet etmesine imkân sağlayacak. Toplam 2 bin 35 metrekare kapalı alana sahip olacak cami, Selçuklu mimarisinden esinlenerek tasarlandı. Caminin 2019 yılı içerisinde tamamlanarak ibadete açılması hedefleniyor. Terminalde hâlihazırda, 24 saat boyunca misafirlerine hizmet veren 4’er adet kadın ve erkek mescidi bulunuyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, burada güzel ve hayırlı bir hizmetin başlangıcı için beraber olduklarını söyledi. Yıldırım, İstanbul büyüdükçe Türkiye’nin büyüyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti: ‘’Sabiha Gökçen Havalimanı büyüdükçe, havacılık sektörümüz daha da büyüyecek. Sabiha Gökçen Havalimanı inşa edildiğinde, biz daha göreve gelmeden burada in cin top oynuyordu. Ne uçak, ne yolcu vardı. 2001-2002 senesinde sadece 47 bin yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanmıştı. Bugün geldiğimiz noktada 34 milyonu aşmış bulunuyor. Bu çok önemli bir şey. 34 milyon yolcu demek, Avrupa’da 12’nci büyük havalimanı demek. Sabiha Gökçen Havalimanı sıfırdan, 15 sene içinde Avrupa’nın 12’nci büyük havalimanı oldu. Daha da gelişecek. İkinci pistini devreye aldığımızda çok daha büyük bir kapasiteye ulaşmış olacak. Nereden nereye.’’

METRO İNŞAATI SENEYE TAMAMLANACAK

İstanbul gibi Sabiha Gökçen Havalimanı’nın da sürekli büyüdüğünü belirten Yıldırım, bu büyümeye paralel olarak da ihtiyaçları gördüklerini ve gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Yıldırım, havalimanları için en büyük konunun, ulaşım olduğuna işaret ederek, ‘’Ulaşımla ilgili metro inşaatımız hemen bunun yanında devam ediyor. Metro inşaatı önümüzdeki yıl inşallah tamamlanmış olacak. Böylece havalimanının sadece özel araçlar, servis otobüsleri, taksilerle değil aynı zamanda toplu taşıma raylı sistemle de şehirle entegrasyonunu sağlayacağız. İleriki yıllarda sadece güney aksı değil, kuzey aksında da metro hattıyla bu havalimanını destekleyeceğiz” dedi.