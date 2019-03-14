Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii Başkanlığı araçları, hafif, orta ve ağır sınıfta olmak üzere 3 ana kategoride gruplandırdı. Dört yerli firma, iki ay içinde ön prototipleri üretti. Toplam 16 araç, temmuz ayına kadar denenecek. Bu faaliyetle birlikte seri üretime yönelik hazırlıklar tamamlanacak. Öte yandan, proje uygulama takvimleri doğrultusunda dün hafif atılabilir insansız kara araçlarının yetenekleri, ASELSAN tarafından oluşturulan test alanında sergilendi. Testler; Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Başkanlığı ve SSB yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tasarımlar görüşler çerçevesinde iyileştirilecek. Söz konusu araçlar, toprak yol, bina içi vb ortamlarda keşif ve gözetleme yapabiliyor. Uzaktan kumandalılar ve tuzakları belirleyebiliyorlar.