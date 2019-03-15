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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor / CANLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor / CANLI
15.03.2019 - 14:52 |
Son Güncelleme:
15.03.2019 - 15:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'teki mitingde vatandaşlara hitap ediyor
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler :
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
610596
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/610596.aspx
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