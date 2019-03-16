Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sinan Erdem Spor Salonu'ndan düzenlenen "Büyük Samsunlular Buluşması"nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

2 hafta önce Samsun'un misafiriyldik. Cumhurbaşkanlığı döneminde altı defa Samsun'a gittim. Her defasında büyük bir sevgiyle sokaklara, caddelere, balkonlara taşan büyük muhabbetle karşılaştım. Buradan şehrinizi her ziyaretimde bizi bağrına basan Samsunlu kardeşlerime tekrar teşekkür ediyorum.

"ORHAN BEY'İN BESTESİ ÇIKINCA SEYRET BUNLARIN FERYADINI!"

CHP ve HDP bundan da rahatsız oluyor. Bizim milletimizle dertleşmemize, buluşmamıza tepki gösteriyorlar. Az önce özellikle Orhan Bey'in güftesini yaptığı eser, hele hele bestesi çıkınca sen seyret bunların feryadını. Bu eser çok yerli, çok milli bir eser. Müsaade ederseniz ben de kullanırım. Berhudar oldum. 780 kilometre karelik vatan toprağını bir gergef gibi kardeşlikle dokumamızdan bu beyler rahatsızlık duyuyor. 82 milyon ferdin her birini kucaklamamızdan eş başkanlar rahatsız oluyorlar.

'BEDELİNİ ÖDEYECEKLER'

Ne diyor kadın 'Biz sırtımızı PYD'ye dayadık, YPG'ye dayadık' diyor. Biz sırtımızı milletimize Allahımıza dayadık, mesele bu. Ne diyor '1 Temmuz'a kadar o kanunu kaldırmazsanız savaş çıkar' diyor. Ülkede savaş çığırtkanlığı yapanların yeri mâlum bellidir. Bedelini ödeyecekler. Bunların takibini kesinlikle adım adım yaparız. Nasıl biz bunları Gabar, Cudi, Tendürek, Kandil'de inlerine girdiysek, bundan sonra da aynı şekilde inlerine gireceğiz. Bir ayda 56 bin teröristi etkisiz hale getirdik.

Yeni Zelanda'da 40 müslüman öldürülüyor. Hedefte Türkiye ve bu kardeşiniz var.

"AH AVRUPA BİRLİĞİ KEŞKE ÖYLE BİR KARAR ALSA"

Bir Türkiye var, ikinci bir Türkiye yok. Bakın Yeni Zelanda'da 49 kişi, 49 Müslüman öldürülüyor, hedefte neresi var? Türkiye var, bir de bu kardeşiniz var.

Türkiye'yi Konstantinapol yapacaklarmış. Sen daha çok okursun. Bu Türkiye eski Türkiye değil. Dert başka İsrail, Netanyahu'nun oğlu aynı şeyi söylüyor. O da Konstantinapol diyor. Görüyor musunuz, eşitler ortaya çıkıyor. Neymiş Ayasofya'da minareleri kaldıracaklarmış. Bunların hepsi tahrik. Biz bu oyunlara gelecek kadar ferasetimizi kaybetmedik. Bizim onlara vereceğimiz ders çok daha ağır olacak. 31 Mart'tan sonra adımları atacağız. 31 Mart aynı zamanda şu Avrupa Parlamentosu'na cevap olacaktır. Karar alıyorlar, Avrupa Parlamentosu'nun hiçbir bağlayıcılığı yok. Müzakereler durdurulsunmuş. Durdursanız ne yazar, durdurmasanız ne yazar! Ah keşke öyle bir karar alsalar. Ama o kararı vermezler, veremezler.