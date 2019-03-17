Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir mitingi sonrası Antalya'da vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Resmi rakamı söylüyorum; 120 bin kişi ile İzmir'de mitingimizi yaptık. 31 Mart'ta İzmir'in istismar siyasetini sandığa gömüp inşallah yeni bir başlangıç yapacağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oy için bölücülere taşeronluk yapanlar mücadelemizi idrak edemez Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çıkarlarına tapanlar, menfaatlerine kul köle olanlar, 3-5 oy için bölücülere taşeronluk yapanlar bizim mücadelemizi asla idrak edemez." dedi.