Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY'nin TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağlayan 2'si muvazzaf Astsubay, 3'ü askeri öğrenci 5 şahıs belirlendi. Bunun üzerine Elazığ merkezli Ankara ve Mardin'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 5 şüpheli de yakalandı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

