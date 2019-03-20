Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Akit TV muhabirinin "Türk kamuoyu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gibi isimlerin idam edilmesini bekliyor" şeklindeki sözleri ile ilgili soruşturma başlattı.

Akit TV muhabiri Mehmet Özmen, Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde bulunan darağacını göstererek, "Türk kamuoyunun idam edilmesini istediği isimler var" demiş ve Abdullah Öcalan ile Fetullah Gülen'in yanında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ismini vermişti.

Söz konusu yayını ihbar kabul eden başsavcılık, Özmen hakkında tehdit suçlaması ile re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Özmen'in söz konusu yayın ile ilgili ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Savcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"19.03.2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan Akit TV adlı televizyon kanalı muhabirinin; 'Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor' şekindeki sözleri üzerine, hakkında TCK 106/1 maddesi uyarınca tehdit suçundan soruşturma başlatıldı."