Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ankara’yı sahte imzalarla senet imzalayanlara teslim edemeyiz. İstiyoruz ki Ankara emin ellerde devam desin” dedi. Ankapark “Wonderland Eurasia” açılış töreninde hitap eden Erdoğan, Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’a yüklendi. Erdoğan “Ankara’da çevirdiğiniz dolapları bu milletin gözünden artık kaçıramazsınız. Kelime oyunlarıyla benim Ankaralı kardeşlerimi asla kandıramazsınız. Milletimizin basiretini, ferasetini hafife alamazsınız ve alamayacaksınız. Siz istemeseniz de siz gizlemeye çalışsanız da hakikatler er ya da geç ama mutlaka ortaya çıkacak. Artık benim milletim Ankara Büyükşehir adayının nasıl bir karşılıksız senet, sahte senet cambazı olduğunu öğrendi mi? Bunu bilenlerin bilmeyenlere anlatması gerekir mi? Ayrıca vergi kaçakçısı bu. Bunları anlatmanız lazım” dedi.

ANKARA’YA HAYIR GELMEZ

Yavaş ile ilgili iddiaların “bu skandal, provokasyon” denilerek ve sağa sola çamur atılarak kapatılamayacak kadar büyük olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti: “Sorulara dürüstçe cevap vermek yerine kaçmak, gazetecilere saldırmak, mızmızlanmak kimseye fayda sağlamaz. Ne böyle bir ittifaktan ne de bu ittifakın defolu adayından Ankara’ya bir hayır gelmez. Kendisine faydası olmayanın milletine de memleketine de hiçbir faydası olmaz.”

KARANLIK İŞLERE BULAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’nın karanlık işlere bulaşmış ellere teslim edilmeyecek kadar mühim bir şehir olduğunu belirterek, “Biz de bu anlayışla Ankara’ya en tecrübeli, en başarılı geçmişi iftihar beratlarıyla dolu arkadaşımızı aday olarak gösterdik. Mehmet Özhaseki kardeşim, Ankara’ya heybesi projelerle dolu olarak geliyor dedi.

MATRUŞKA İTTİFAKI KURDULAR

Milletten gizli saklı bir şeyleri olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Biz böyle hassas davranırken muhalefet ne yaptı? Gittiler matruşka ittifakını kurdular. Bu ittifak zailde iki partiden teşekkül ediyor. Ancak ittifakın içine daldıkça tıpkı matruşka gibi içinden bölücüler çıkıyor, marjinaller çıkıyor. Taksim’de ezanı ıslıklayan edepsizler çıkıyor. İttifakı deştikçe içinden Pensilvanya ve Kandil’in uzantıları çıkıyor. İttifakın önünü arkasını araştırdıkça ortaya çıkar ağları, menfaat şebekeleri çıkıyor. İttifaka dikkatli bir şekilde bakınca ortaya bölücü örgütün uzantılarıyla yapılmış kirli, kanlı pazarlıklar çıkıyor. Bu ittifakta herkes var ama sadece millet yok, milletin iradesi.”