Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe Külliyesi’nde toplandı. 4.5 saat süren toplantının ardından yayınlanan bildiride, millî birlik ve beraberlik ile Türkiye’nin bekasını tehdit eden FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadele hakkında Kurul’a bilgi sunulduğu aktarıldı.

“Türkiye’nin bütün terör örgütleriyle mücadelesini, geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceği vurgulanmıştır” denilen bildiride, özetle şu ifadeler yer aldı: