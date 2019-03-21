Millî Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe Külliyesi’nde toplandı. 4.5 saat süren toplantının ardından yayınlanan bildiride, millî birlik ve beraberlik ile Türkiye’nin bekasını tehdit eden FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadele hakkında Kurul’a bilgi sunulduğu aktarıldı.
“Türkiye’nin bütün terör örgütleriyle mücadelesini, geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceği vurgulanmıştır” denilen bildiride, özetle şu ifadeler yer aldı:
- Yeni Zelanda’da masum insanların yalnızca inançlarından dolayı hunharca katledildiği terör saldırısı şiddetle kınanmıştır. Yaşanan hadise tüm yönleriyle istişare edilmiş, Türk düşmanlığını da ihtiva ettiği anlaşılan İslam karşıtı ırkçı zihniyeti besleyen iklimin, bireysel ve organize unsurlarının deşifre edilerek, kararlılıkla üzerine gidilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
- Giderek şiddet ve teröre dönüşen İslam ve Müslüman düşmanlığına çeşitli gerekçelerle göz yumulması, benzer saldırılara zemin hazırlar.
- 31 Mart’ta yapılacak seçimlerin, huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesi için yetkili kurumlarca alınan tedbirler gözden geçirildi.
- Türkiye’nin, güney sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna asla izin vermeyeceği kuvvetle vurgulanmıştır.
- Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgenin terör örgütlerinin değil, iki ülke halkının güvenliğini temin edecek bir uygulama olması hâlinde kabul edilebileceği, Menbiç ve Fırat’ın doğusunun terör örgütlerinden temizlenmeden bölgede istikrarın sağlanmasının ve göç hareketliliğinin durdurulmasının mümkün olmayacağı ifade edilmiştir.